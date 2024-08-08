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Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Четверг 08 августа 2024 00:35
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Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно Конни Чиуме в фильме "Черная пантера" (скриншот)
Автор: Styler Editor 4

Стало известно, что во вторник, 6 августа, скончалась актриса Конни Чиуме, которая сыграла во многих фильмах, сериалах и южноафриканских телешоу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Newzroom Afrika.

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Конни Чиуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Актриса, имевшая множество наград, среди которых "Ветеран киноиндустрии Южной Африки", скончалась в больнице Йоханнесбурга (ЮАР) на 73-м году жизни.

Сын Чиуме рассказал, что ранее его маму "госпитализировали для медицинской процедуры", однако не стал делиться подробностями.

Причину смерти семья пока не стала раскрывать.

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Одно из последних фото актрисы в ее блоге (фото: instagram.com/conniechiume)

Что известно о Конни Чиуме

Она родилась 5 июня 1952 года в Южной Африке. Сначала училась на медсестру, но в итоге получила диплом учителя. После нескольких лет преподавания она ушла из школы, чтобы путешествовать, и переехала на некоторое время в Грецию.

В конце 1980-х Чиуме решила попробовать себя в кино.

В 2000 году актриса получила награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале на Южноафриканской премии кино и телевидения (SAFTA).

В 2018 году знаменитость сыграла старейшину племени в фильме киновселенной Marvel "Черная пантера".

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Конни Чиуме в образе старейшины в "Черной пантере"

В 2022 году она сказала в одном из подкастов, что она хотела бы, чтобы люди запомнили ее такой, как они хотят.

"Я повлияла на каждого человека по-разному. Как бы я ни повлияла на вас, помните меня такой", - отметила знаменитость.

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Конни Чиуме (фото: instagram.com/conniechiume)

Чиуме также снялась в многочисленных южноафриканских телешоу, таких как Rhythm City, Zone 14 и Gomora. В целом фильмография актрисы насчитывает более 30 фильмов и сериалов. Последняя работа - это вышедший этой весной триллер "Сердце охотника".

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известно

Вона любила яркие образы (фото: instagram.com/conniechiume)

Чиуме была замужем с 1985 по 2004 год. У нее осталось четверо детей: двое сыновей и две дочери.

Известная актриса умерла после медицинской процедуры: что известноЧиуме в последние годы жизни (фото: instagram.com/conniechiume)

Ранее умерла Шеннен Догерти - звезда сериала "Все женщины - ведьмы".

Также недавно умер известный украинский актер, которому было всего 24 года.

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