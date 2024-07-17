Помер відомий український актор: йому було всього 24 роки

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку "Театру на Подолі", де артист працював.

Дар'юш Есламі помер

Що стало причиною смерті молодого артиста - наразі невідомо. Однак у театрі повідомляють, що в актора зупинилося серце.

"Сьогодні (16 липня - прим. ред.) зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Дар'юш Есламі (фото: instagram.com/dariusheslami)

Мама Дар'юша, Глафіра Віталіївна, підтвердила втрату страту сина. Жінка зізналася, що тепер не знає, як без нього жити.

Також вона написала, що артист дійсно мав проблеми із серцем.

"Не могла надивитись на тебе, не могла надихатися тобою, постійний "дефіцит тебе" відчувала, боялася вголос і привселюдно тобою пишатися, щоб не "злякати", як я була щаслива твоїм успіхам та перемогами...", - написала вона під публікацією.

"Я пишаюся тобою, моя найбільше любов всього мого життя! Добріше за твоє серце, хоч і таке хворе, я не знаю...Як нам тепер жити без тебе!?", - додала вона.

Коротка біографія Дар'юша Есламі

Дар'юш - український актор, навчався в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Дар'юш Есламі (фото: instagram.com/dariusheslami)

Він працював у "Театрі на Подолі", де виконав ролі в таких виставах, як "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти" та "Шановні божевільні".

На додаток до театральної діяльності, артист знявся в кількох кінофільмах, наприклад, у серіалі "Слуга Народу".