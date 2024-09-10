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Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)

Вівторок 10 вересня 2024 19:15
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Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото) Камалія з ексчоловіком та дітьми (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Любов Блажко

Співачка Камалія, яка у 2023 році оголосила про розлучення з чоловіком Захуром Мохаммадом, показалася з ним на дні народження доньок. Ексзакохані влаштували для Арабелли та Мірабелли яскраве святкування з нагоди їхнього 11-річчя.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки розповідає про це детальніше.

Що показала Камалія

Зірка української сцени поділилася у своєму блозі відповідними кадрами. Так, дівчаткам виповнилося 11 років, і з цієї нагоди зіркові батьки зробили для них грандіозну радісну подію.

На кадрах можна побачити святкові кульки у білому, рожевому та золотому кольорах, цифри 11, напис "з днем народження", а також імена дітей.

Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)Кадри з дня народження (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія постала на святі у короткій білій сукні, яка мала тонкий пояс в зоні талії, босоніжках, а завершили вбрання святковий макіяж та об'ємно укладене волосся. У той час її колишній обранець віддав перевагу комфорту, з’явившись на святі у сорочці з яскравим принтом, шортах, а також стильному взутті.

На святкуванні були присутні й інші гості, фото з якими співачка також виклала у мережі.

Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)Камалія і Захур показалися разом (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Схоже, Камалії та Захуру вдалося зберегти дружні стосунки після розлучення та залишитися гарними батьками для дівчаток. Як відомо, вони з батьком мешкають у Британії, тоді як Камалія час від часу навідується до них, аби побути разом та придумати цікаві спільні заняття.

Нагадаємо, про розлучення з британсько-українським мільйонером пакистанського походження Захуром знаменитість повідомила торік. Вони пішли під вінець у 2003-му і були у законних стосунках близько 20 років.

Тим часом блогерка з найбільшими вилицями пояснила, чому не хоче мати дітей.

А реперка alyona alyona зізналася, чому не поспішає заміж.

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