Після розлучення показалися разом. Камалія і Захур влаштували для доньок яскравий день народження (фото)

Співачка Камалія, яка у 2023 році оголосила про розлучення з чоловіком Захуром Мохаммадом, показалася з ним на дні народження доньок. Ексзакохані влаштували для Арабелли та Мірабелли яскраве святкування з нагоди їхнього 11-річчя.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки розповідає про це детальніше.

Що показала Камалія

Зірка української сцени поділилася у своєму блозі відповідними кадрами. Так, дівчаткам виповнилося 11 років, і з цієї нагоди зіркові батьки зробили для них грандіозну радісну подію.

На кадрах можна побачити святкові кульки у білому, рожевому та золотому кольорах, цифри 11, напис "з днем народження", а також імена дітей.

Кадри з дня народження (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалія постала на святі у короткій білій сукні, яка мала тонкий пояс в зоні талії, босоніжках, а завершили вбрання святковий макіяж та об'ємно укладене волосся. У той час її колишній обранець віддав перевагу комфорту, з’явившись на святі у сорочці з яскравим принтом, шортах, а також стильному взутті.

На святкуванні були присутні й інші гості, фото з якими співачка також виклала у мережі.

Камалія і Захур показалися разом (Фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Схоже, Камалії та Захуру вдалося зберегти дружні стосунки після розлучення та залишитися гарними батьками для дівчаток. Як відомо, вони з батьком мешкають у Британії, тоді як Камалія час від часу навідується до них, аби побути разом та придумати цікаві спільні заняття.

Нагадаємо, про розлучення з британсько-українським мільйонером пакистанського походження Захуром знаменитість повідомила торік. Вони пішли під вінець у 2003-му і були у законних стосунках близько 20 років.