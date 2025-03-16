Відома блогерка вразила одкровеннями про "Холостяка" Терена на тлі чуток про їхній роман

Блогерка Олена Мандзюк, якій вже декілька місяців "приписують" роман з головним героєм "Холостяка" Олександро Будьком, публічно до нього звернулася. Вона зізналася, за що вдячна Терену (позивний ветерана).
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Мандзюк розповіла в Instagram.
Так, блогерка поділилася кадрами з Олександром. Разом вони ходили на захід, який нещодавно влаштувала Раміна Есхакзай. А в описі до кадрів Мандзюк вирішила зізнатися, що вона бореться з проблемами.
"Ще кілька місяців тому я тонула. Не у воді - у собі. Безсилля, виснаження, відчай, які накривали хвилею, і я вже не намагалася виборсатися. Просто йшла на дно. Колись намагалась працювати з психологами - одним, другим. Здавалося, що все це марно. Що нічого вже не зміниться. Що ніхто не зможе дотягнутися до мене крізь цей морок", - написала Олена.
Вона зазначила, що впоратися з усім цим їй допомагає Терен. Бо він для неї - людина, яка не дозволяє тонути, та не слухає, коли вона відмовляється від підтримки.
Мандзюк і Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
"Це він знайшов психотерапевта з найкращими відгуками та рекомендаціями. Це він буквально поставив мене перед фактом, що я піду на першу онлайн-зустріч. Це він проконтролював, щоб я не відмінила її. Це він переконав мене продовжити терапію, коли хотілося втекти", - заявила блогерка.
"Завдяки йому я приймаю ліки. Завдяки йому я вірю, що мій стан покращиться. Завдяки йому я вірю, що одужаю. Я могла б сказати це все йому особисто, без зайвих слів тут. Але я хочу, щоб ви знали: підтримувати друзів - це більше, ніж просто сказати "я поруч". Це означає стояти за них, коли вони не можуть стояти самі", - додала вона.
Мандзюк не приховує, що Будько став для неї "рятувальним колом".
"Дякую, Саша. За силу, за наполегливість, за те, що витягнув мене з глибини. І якщо ви це читаєте - надія є. Навіть якщо зараз ви її не бачите", - резюмувала блогерка.
В коментарях під фото юзери зазначають, що Терен і Мандзюк гарно виглядають разом. Втім, на питання про романтичні стосунки блогерка не відповідає.
Після фіналу "Холостяка", де Терен обрав Інну Бєлєнь, глядачі сподівалися, що ветеран буде будувати стосунки саме з нею. Втім, потім між ними виникла суперечка, яка переросла у публічний скандал. І згодом Будько та фіналістка "Холостяка" розірвали стосунки та заявили, що більше вони не разом.
А потім Терен полетів на Кіпр. І там він "засвітився" з Мандзюк. Але вони зазначили, що між ними лише дружба.
Нещодавно ж Будько та Мандзюк підігріли чутки про роман, коли з'явилися у весільному вбранні. Вони постали в образах нареченого і нареченої в традиційному українському одязі.
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