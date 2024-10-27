Відома блогерка поставила на місце українців, які називають російську мову "харківською"

Так, днями Олена з благодійною метою відвідала Харків, і поділилася враженнями від цієї поїздки.

Зі слів блогерки, вона дуже любить це місто, однак "на кожному кутку" чути російську мову, і це її розчаровує.

"Дуже люблю я Харків, але чути тут майже на кожному кутку російську мову від цивільних противно, особливо від дітей, яких продовжують виховувати мовою окупантів", - висловилася Мандзюк.

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Після цієї stories на блогерку "накинулися" містяни. Одна з користувачок написала, що все життя вона та інші жителі Харкова розмовляють не російською, а "харківською мовою".

"Ви мене вибачте, але правда ви вже всі задовбали! Ми все своє життя розмовляли, як ви кажете "російською", і нікого це не бентежило? Ми розмовляємо харківською мовою! Спробуйте перевчити людину, яка з народження робила лівою рукою, а після закінчення років, змушують правою! У ЗСУ захищають нас усіх тільки ті, хто розмовляє українською?", - звернулася до Олени підписниця.

Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Мандзюк не промовчала

Так, всіх людей, які кажуть, що російська - це харківська мова, вона вважає малоосвіченими (в лапках інфлюенсерка попросила читати "тупими").

"Всіх українців, які кажуть, що важко вивчити рідну українську мову, вважаю лінивими (читайте тупими знову). Всіх цивільних, які прикриваються російськомовними військовими, вважаю вас боягузами (і додайте знову тупими)", - емоційно відповіла дівчині волонтерка.

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А ось до військових, які захищають Україну зі зброєю у руках, у неї "запитань та претензій немає взагалі".

"Вони зі зброєю в руках проливають кров, у них, на відміну від цивільних, немає теплого ліжка і море часу на роздуми "вчити, чи не вчити". У мене питання до цивільних, які сидять у своїх зручних домівках і не можуть захистити навіть рідну мову та традицію, ви коли останній раз книжку українською читали? Ви взагалі історію свою знаєте? Ви хто? Обираючи мову, ти обираєш націю, на цьому все", - підсумувала блогерка.

Хто така Олена Мандзюк

Олена Мандзюк - українська блогерка, яка здобула популярність завдяки своїм відео, в яких ділиться порадами про моду, стиль життя, красу та особисті переживання. Олена також часто обговорює соціальні теми та ділиться думками про актуальні події.

Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Крім того, Мандзюк відома в Україні не лише як інфлюенсерка, але і як активна волонтерка, що присвячує свій контент підтримці країни під час війни. Зокрема, вона адаптувала свою сторінку у соцмережах для висвітлення подій та волонтерських ініціатив, прагнучи заохотити підписників допомагати українським військовим і постраждалим.

За свою діяльність Олена увійшла до рейтингу "Топ-50 блогерів України" у 2024 році.

Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)