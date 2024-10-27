Известная блогерша поставила на место украинцев, которые называют русский язык "харьковским"

Так, на днях Елена с благотворительной целью посетила Харьков и поделилась впечатлениями от этой поздки.

По словам блогерши, она очень любит этот город, однако "на каждом углу" слышно русскую речь, и это ее разочаровывает.

"Очень люблю я Харьков, но слышать здесь почти на каждом углу русскую речь от гражданских противно, особенно от детей, которых продолжают воспитывать на языке оккупантов", - высказалась Мандзюк.

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После этой stories на блогера "набросились" горожане. Одна из пользовательниц написала, что всю жизнь она и другие жители Харькова разговаривают не на русском, а на «харьковском языке».

"Вы меня извините, но правда вы уже все задолбали! Мы всю свою жизнь разговаривали, как вы говорите "на русском", и никого это не смущало? Мы разговариваем на харьковском языке! Попробуйте переучить человека, который с рождения делал левой рукой, а после окончания лет, заставляют правой! В ВСУ защищают нас всех только те, кто разговаривает на украинском?", - обратилась к Елене подписчица.

Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Мандзюк не промолчала

Так, всех людей, которые говорят, что русский - это харьковский язык, она считает малообразованными (в кавычках инфлюенсер попросила читать "тупыми").

"Всех украинцев, которые говорят, что трудно выучить родной украинский язык, считаю ленивыми (читайте тупыми снова). Всех гражданских, которые прикрываются русскоязычными военными, считаю вас трусами (и добавьте снова тупыми)", - эмоционально ответила девушке волонтер.

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А вот к военным, которые защищают Украину с оружием в руках, у нее "вопросов и претензий нет вообще".

"Они с оружием в руках проливают кровь, у них, в отличие от гражданских, нет теплой кровати и море времени на размышления "учить или не учить". У меня вопрос к гражданским, которые сидят в своих удобных домах и не могут защитить даже родной язык и традицию, вы когда последний раз книгу на украинском читали? Вы вообще историю свою знаете? Вы кто? Выбирая язык, ты выбираешь нацию, на этом все", - подытожила блогерша.

Кто такая Елена Мандзюк

Елена Мандзюк - украинская блогерша, которая получила известность благодаря своим видео, в которых делится советами о моде, стиле жизни, красоте и личных переживаниях. Елена также часто обсуждает социальные темы и делится мыслями об актуальных событиях.

Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Кроме того, Мандзюк известна в Украине не только как инфлюенсер, но и как активный волонтер, которая посвящает свой контент поддержке страны во время войны. В частности, она адаптировала свою страницу в соцсетях для освещения событий и волонтерских инициатив, стремясь поощрить подписчиков помогать украинским военным и пострадавшим.

За свою деятельность Елена вошла в рейтинг "Топ-50 блогеров Украины" в 2024 году.

Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)