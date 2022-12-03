ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нічого так не боюся, як цього": Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 21:20
"Нічого так не боюся, як цього": Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх Даша Квіткова розповіла, чого боїться в житті (instagram.com/kvittkova)
Автор: Тетяна Самарук

Дружина відомого українського ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла, чого найбільше боїться під час війни.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, блогерка вирішила відповісти на питання своїх шанувальників, які поцікавилися, з якими переживаннями стикається Даша.

За словами знаменитості, вона дуже переживає за свою родину і не хоче втратити їх.

"У мене страх залишитися без рідних, без сім'ї, не побачити їх, не почути їхні сміх і голоси, не відчути більше їхнього тепла та обіймів", - написала вона.

Також вона додала, що дуже хвилюється за свою родину та вважає, що сім'я - це найголовніше в житті кожної людини.

"Я найбільше на світі хочу, щоб мусі мої рідні були у безпеці та здорові. Сім'я - це найголовніше, що в нас є. Нічого так не боюся, як цього", - додала блогерка.

&quot;Нічого так не боюся, як цього&quot;: Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страхДаша Квіткова розповіла про свій найбільший страх (скрін)

Додамо, Квіткова та Добринін вже хочуть другу дитину. Однак, завагітніти Даші поки не вдається через нерви та війну.

&quot;Нічого так не боюся, як цього&quot;: Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх

Даша Квіткова з чоловіком та сином (instagram.com/kvittkova)

Раніше Квіткова скаржилась на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга.

Також читайте, що Добринін з дружиною були за крок від розлучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Микита Добринін Даша Квиткова