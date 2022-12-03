"Нічого так не боюся, як цього": Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх
Дружина відомого українського ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла, чого найбільше боїться під час війни.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, блогерка вирішила відповісти на питання своїх шанувальників, які поцікавилися, з якими переживаннями стикається Даша.
За словами знаменитості, вона дуже переживає за свою родину і не хоче втратити їх.
"У мене страх залишитися без рідних, без сім'ї, не побачити їх, не почути їхні сміх і голоси, не відчути більше їхнього тепла та обіймів", - написала вона.
Також вона додала, що дуже хвилюється за свою родину та вважає, що сім'я - це найголовніше в житті кожної людини.
"Я найбільше на світі хочу, щоб мусі мої рідні були у безпеці та здорові. Сім'я - це найголовніше, що в нас є. Нічого так не боюся, як цього", - додала блогерка.
Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх (скрін)
Додамо, Квіткова та Добринін вже хочуть другу дитину. Однак, завагітніти Даші поки не вдається через нерви та війну.
Даша Квіткова з чоловіком та сином (instagram.com/kvittkova)
Раніше Квіткова скаржилась на неякісну пластичну операцію в відомого хірурга.
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