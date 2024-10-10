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Відома блогерка ефектно розсекретила незвичайне ім'я сина. Орендувала цілий стадіон (відео)

Стася Макєєва (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
Автор: Поліна Іваненко

Відома блогерка Стася Макєєва, яка 13 вересня вдруге стало мамою, нарешті розповіла, як назвала синочка. Для цього вона створила ефектне відео, а локацією став стадіон "Арена Львів".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok Макєєвої.

Як Стася назвала сина

Після пологів блогерка та її обранець не одразу вигадали ім'я для дитини. За словами Макєєвої, навіть коли її вже виписували додому з немовлям, вона так і не визначилася.

Стася Макєєва вдруге стала мамою майже місяць тому  (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

А потім, коли родина усе ж обрала ім'я, воно трималося у секреті. Стася не одразу показала обличчя сина, адже не хотіла, аби фани обговорювали його зовнішність. Блогерка зауважувала, що ненавидить, коли жінки намагаються "змагатися" у тому, чия дитина красивіша.

 Чоловік та діти Стасі Макєєвої (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Так само було і з ім'ям. Стася не поспішала ділитися ним з підписниками. А потім вона та її чоловік вирішили оголосити ім'я дитину у дуже незвичайний спосіб.

Макєєва разом с сином і чоловіком вирушила до Львова. Там вони, скоріше за все, орендували стадіон. Просто посеред поля з'явилося ім'я дитини.

Як Макєєва назвала сина (скріншот)

Виявилося, його назвали Марселем. До слова, так звуть названого сина Тимура та Інни Мірошниченків. 

 

@st.makeeva.family

My son

Luminary - Joel Sunny

 

"Наш космос, наш космічний хлопчик. Наш Марс, Марсель. Ми вважаємо, що ти прийшов до нас із космосу, тому що мені говорили що я не зможу сама завагітніти, це ім’я для нас багато що означає", - розповіла Стася.

@st.makeeva.family

Ты наш комомс

оригинальный звук - Родители с юморком

 

Як реагує мережа

Незвичайне ім'я сина Стасі викликало бурхливу реакцію. Хтось пише, що вибір батьків був дуже вдалим, а хтось глузує та навіть критикує рішення Макєєвої та її чоловіка. Юзери пишуть:

  • "Ну таке собі Мішель-Марсель. Для французьких месьє норм. Для нас якось не те. А називати будете Марсік?
  • "Неймовірне ім'я"
  • "Як гарно"
  • "Ну, фантазія так собі".

Хто така Стася Макєєва

Блогерці 25 років, вона з Харкова. Стася (справжнє ім'я - Анастасія) живе у шлюбі з Олександром Буряком. Марсель - їхня друга дитина. Також вони виховують доньку Мішель.

Чоловік Стасі Макєєвої (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

Марсель народився у вересні. Блогерці робили кесарів розтин. 

Макєєва брала участь у шоу "СуперМама". Також вона часто записує відео з блогером Олегом Машуковським, який нещодавно показав приголомшливі результати свого схуднення.

Макєєва та Машуковський (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

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