Известная американская рэперша объявила о третьей беременности после того, как подала на развод

Американская рэперша Карди Би объявила о третьей беременности. Она сделала это спустя день после того, как сообщила, что подала на развод с 32-летним рэпером Offset .

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Карди Би беременна в третий раз

В своем блоге звезда обнародовала несколько кадров. Она появилась в красном атласном платье, которое позволило открыть кругленький живот. В подписи к снимкам певица отметила, что "с каждым концом приходит новое начало".

"Ты напомнил мне, что я могу иметь все. Ты напомнил мне, что никогда не нужно выбирать между жизнью, любовью и моей страстью. Я очень люблю тебя и не могу дождаться, когда ты увидишь, чего помог мне достичь, к чему ты меня подтолкнул", - трогательно обратилась певица к своему малышу.

"Бывает очень тяжело проходить различные жизненные испытания, однако ты, твой брат и твоя сестра показали мне, почему стоит их проходить", - также отметила она.

Звезда засветила кругленький живот (Фото: instagram.com/iamcardib)

С Offset артистка разорвала отношения после 6-летнего брака. Также в сети заявлялось, что она якобы добивается полной опеки над их детьми. Как известно, в этом браке у них родились сын Уэйв и дочь Калче Киара.

Кроме детей от Карди, рэп-исполнитель имеет отпрысков от своих предыдущих отношений: сыновей Джордана и Коди, дочь Калеа Мари.

Впервые о расставании с отцом своих детей Карди объявила в конце прошлого года. Она призналась, что уже одинока, но не знала, как сообщить поклонникам эту новость.

"Я одинока, но я боялась. Не просто боялась, я не знала, как сказать об этом миру. Но я почувствовала, что сегодняшний день стал для меня знаком", - делилась она.

Карди Би и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Звезда намекала на вероятный разрыв и раньше, когда отписалась от своего избранника в соцсетях и стала размещать неоднозначные stories в блоге.

За Offset рэперша вышла замуж в сентябре 2017 года, и в сети время от времени сплетничали о неверности мужчины в этом браке.

В 2018 году они объявляли о разводе, а затем помирились. В сентябре 2020 года исполнительница все же подала заявление, но позже его отменила.

"Я знаю, что в моих отношениях много драмы и все такое. Но здесь также много любви, страсти, доверия, есть большая дружба. Мы всегда вместе против этого мира", - высказывалась она о своих бурных отношениях с рэпером.