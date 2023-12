Відома американська реперка розлучилася з чоловіком після 6 років шлюбу

Напередодні у прихильників з'явилися припущення про розрив пари через те, що вони відписалася один від одного в Instagram.

Cardi B та Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Через кілька днів співачка вийшла в ефір і підтвердила чутки підписників. Вона зізналась, що розлучення сталось ще у жовтні.

"Я не знаю, чи отримували ви підказки від мене з мого життя або з моїх історій, коли я вмикала певну музику. Я вже хвилину самотня, але я боялася... не боялася, а просто не знала, як сказати про це світові. Але сьогодні я відчуваю, що це знак. Востаннє, коли я була в прямому ефірі, я хотіла сказати вам, але не знала, як сказати, тому передумала", - зізналася реперка.

Cardi B reveals she is single, confirming break up with Offset. pic.twitter.com/5sZsQ5enCw