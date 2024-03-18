Відома акторка заінтригувала кадрами після розлучення: "По-новому особлива"

Анастасія Цимбалару показала романтичні фото після розлучення

Анастасія стала справжньою зіркою українського кінематографа після серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", оскільки отримала там яскраву та головну роль завідувачки відділення.

Після виходу серіалу акторка почала отримувати багато уваги та пропозицій стосовно роботи. А також, її особисте життя змінилося - вона розлучилась зі своїм чоловіком та колегою Григорієм Баклановим.

А, як відомо, після таких змін в особистому житті жінкам хочеться відчути себе особливою, красивою та вдихнути нове життя, особливо навесні, коли все навколо квітне та грає яскравими фарбами.

Для таких цілей гарно підходить фотосесія - це працює ніби спосіб побачити свою красу, унікальність та розкритися по-новому, а це й потрібно.

Анастасія Цимбалару показала романтичні кадри (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Акторка вирішила зробити дуже романтичну та весняну фотосесію за допомогою квітів, які вона, в прямому сенсі цього слова, одягнула на себе. Анастасія зробила топ з живих квітів та одягнула спідницю персикового кольору, що символізує ніжність та є трендом 2024 року, а також босоніжки.

Макіяж Цимбалару є природним, що підкреслює її красу. Для того, щоб фото вийшли більш романтичними, акторка нанесла рожевий хайлайтер на вилиці та акуратно вклала волосся на потилиці, залишивши пару локонів на обличчі.

Свої нові кадри Анастасія супроводила цікавою фразою, яка ніби натякає на нове життя.

"Передчуваю її - чергову, але по-новому особливу весну", - написала Цимбалару.

Варто сказати, що цілісний образ дуже пасує жінці та дійсно розкриває її по-новому.

Анастасія Цимбалару показала романтичні кадри (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)