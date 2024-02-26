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Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Понеділок 26 лютого 2024 12:59
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Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024 Стилістка назвала наймодніші речі весни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Незабаром настане весна, отже час змінювати гардероб.

Які речі будуть у тренді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.

Куртка з коміром

Обирайте на весну куртку з коміром та масивними кишенями. Такий варіант куртки належить до естетики grandpa core. Вона може бути вкороченою, подовженою чи стьобаною.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Пасок шнурок

У новому сезоні дизайнери радять робити акценти на талії, тож радимо вам додавати пояс на жакет у вигляді шнурка, який здатен вмить покращити аутфіт.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Відкриті плечі

Вже доволі активно віруситься тренд на відкриті плечі в светрах та сукнях. Тривалий час ці речі вважалися антитрендовими, втім знову будуть актуальними в майбутньому сезоні.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024Капрі

Окрім того, в моду повернуться капрі з 90-х, які дуже давно й надовго вийшли з моди. Якщо їх грамотно стилізувати, то вони можуть мати досить стильний вигляд в поєднанні з іншим вбранням.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Бордовий колір

Навесні звертайте увагу на всі відтінки бордового кольору. Найкращим капіталовкладенням стане сумка чи взуття.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Кеди з язичками

Кеди Adidas Samba не вийшли з моди, а навпаки, додали собі модний аксесуар у вигляді язичка. Нову пару взуття створили в колаборації з брендом Wales Bonner.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Видовжені сумки

У новому сезоні в моді будуть габаритні сумки-шопери, але й без видовжених сумок не обійтися. Це дещо цікаве та красиве, яке зможе доповнити ваш аутфіт.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Леопардовий принт

У 2024 році особливо популярним буде леопардовий принт. Дизайнери пропонують обирати для себе чимало вбрання з хижим принтом, сумок, взуття чи навіть верхнього одягу.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Мокасини

Навесні можна очікувати на повернення мокасинів. Тренд на це взуття ще не набрав популярності, тож можете купувати їх та бути серед тих, хто підтримає його на етапі зародження.

Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Раніше ми розповідали, що таке базовий макіяж та якими є його переваги.

Також читайте наш матеріал про те, як доглядати за прикрасами з перлинами.

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