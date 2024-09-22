Відома акторка встала на захист України: "Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє"

"Присягу склала. Отже, я приєдналася до ЗСУ. Напевно ви знаєте, що я акторка. Останні 2,5 роки я працювала з медіа. Ми зробили багато корисних речей і важливих історій. Я багато чого навчилась у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть", - написала Бурковська.

"Але час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю... Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино вірне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусувались, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі", - зазначила вона.

За словами акторки, вона відчула бажання встати на захист України після інтерв'ю начальниці медслужби 3 ОШБр Вікторії Ковач. Коли Бурковська почула її думки та дізналася про те, чим та займається, вона й сама відчула, що мала б за честь стояти поруч з такою людиною та служити Україні.

Акторка вступила до лав ЗСУ (фото: instagram.com/ritaburkovska)

"Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті і люди, які мені близькі по цінностях і історії, які мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє, і здатний бути в реальності і з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього", - зазначила акторка.

Також Бурковська розповіла про зміни та їхню закономірність. Вона навела у приклад свою улюблену медіацію - споглядання на воду, яка тече й "рано чи пізно впадає у більшу воду".

"Ось так і ми. До нас хтось йшов цей шлях і ми туруємо шлях іншим. Все закономірно. У всього є причинно-наслідковий звʼязок. Це наша дорога і шлях і нам його йти. Оминати нема сенсу. Дякую тим, хто зробив свій вибір до мене. Подяка тим, хто стає поруч. Надіюсь, ми всі будемо ефективними", - резюмувала Бурковська.