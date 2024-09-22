Известная актриса встала на защиту Украины: "Хочется быть с теми, кто себя не жалеет"

"Присягу приняла. Итак, я присоединилась к ВСУ. Наверняка вы знаете, что я актриса. Последние 2,5 года я работала с медиа. Мы сделали много полезных вещей и важных историй. Я многому научилась у лучших журналистов. Эти скилы уже не пропадут", - написала Бурковская.

"Но время брать большую ответственность на себя и я это делаю с радостью... Не знаю, что принесет мне мое решение, но точно знаю, что в это историческое время это единственно верное решение и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших. Мне тоже очень хочется сниматься в кино, тусоваться, заниматься своими делами, но сейчас это не очень актуально", - отметила она.

По словам актрисы, она ощутила желание встать на защиту Украины после интервью начальницы медслужбы 3 ОШБр Виктории Ковач. Когда Бурковская услышала ее мысли и узнала о том, чем та занимается, она и сама почувствовала, что для нее было бы честью стоять рядом с таким человеком и служить Украине.

Актриса вступила в ряды ВСУ (фото: instagram.com/ritaburkovska)

"Я уверена, что еще будет кино в моей жизни и люди, которые мне близки по ценностям и истории, которые меня коснутся и других тоже. Хочется быть с теми, кто себя не жалеет, и способен быть в реальности и с ней работать. Ну и с теми, кто меня вынесет после всего", - отметила актриса.

Также Бурковская рассказала об переменах и их закономерностях. Она привела в пример свою любимую медиацию - созерцание на воду, которая течет и рано или поздно впадает в большую воду.

"Вот так и мы. До нас кто-то шел по этому пути и мы идем другим. Все закономерно. У всего есть причинно-следственная связь. Это наша дорога и путь и нам по ней идти. Обходить нет смысла. Спасибо тем, кто сделал свой выбор ко мне. Благодарна тем, кто становится рядом. Надеюсь, мы все будем эффективными", - резюмировала Бурковская.