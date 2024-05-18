Відома 48-річна ведуча чесно сказала, що думає про усиновлення та чи хоче стати мамою

Відома українська телеведуча Кароліна Ашіон розповіла, чи хоче вона стати мамою. Жінці 48 років й вона впевнена, що в її житті після 50 все тільки розпочнеться.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Ашіон розповіла в інтерв'ю виданню OBOZ.UA.
Так, Ашіон нагадали, що у минулому вона розповідала про мрію завести дитину. Тоді ведуча казала, що на заставці у її телефоні навіть стоїть картинка з маленькою дівчинкою.
За словами Кароліни, така заставка в неї і зараз. Ашіон нагадала, що про мрії стати матір'ю вона розповідала два роки тому. А нині, за словами артистки, вона повертається до цієї теми, але "остаточно ще не визначилася".
Як виявилося, ведуча розглядає ще й варіант усиновлення.
"Зараз такий час, стільки дітей потребують батьків… Я думаю і про такий варіант. Але хочу мати якусь визначеність, хоча, звичайно, це звучить трохи безглуздо: яка стабільність у наш час? У будь-якому разі цю тему не відкидаю", - розповіла Ашіон.
До того ж Кароліна, якій у липні цього року виповниться 49, висловилася про вік. Ведуча не переймає на себе стереотипи.
"І знаєте: у кожної жінки свій час. Я знаю, що в мене в 50 років усе тільки розпочнеться", - резюмувала Ашіон.
У минулому Ашіон розповідала, що офіційно була у шлюбі лише один раз, коли у 1999 році вийшла за багатого чоловіка, який був старшим за неї. Їй було 23 роки, а йому 37, стосунки не протрималися понад рік.
Потім ведуча прожила у цивільному шлюбі з журналістом на ім'я Дмитро, з ним вона розійшлася напередодні повномасштабної війни РФ проти України.
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