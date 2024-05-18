Відома 48-річна ведуча чесно сказала, що думає про усиновлення та чи хоче стати мамою

Чи хоче ведуча стати мамою

Так, Ашіон нагадали, що у минулому вона розповідала про мрію завести дитину. Тоді ведуча казала, що на заставці у її телефоні навіть стоїть картинка з маленькою дівчинкою.

За словами Кароліни, така заставка в неї і зараз. Ашіон нагадала, що про мрії стати матір'ю вона розповідала два роки тому. А нині, за словами артистки, вона повертається до цієї теми, але "остаточно ще не визначилася".

Що Ашіон думає про материнство (фото: instagram.com/karolina_f_ashion)

Як виявилося, ведуча розглядає ще й варіант усиновлення.

"Зараз такий час, стільки дітей потребують батьків… Я думаю і про такий варіант. Але хочу мати якусь визначеність, хоча, звичайно, це звучить трохи безглуздо: яка стабільність у наш час? У будь-якому разі цю тему не відкидаю", - розповіла Ашіон.

До того ж Кароліна, якій у липні цього року виповниться 49, висловилася про вік. Ведуча не переймає на себе стереотипи.

"І знаєте: у кожної жінки свій час. Я знаю, що в мене в 50 років усе тільки розпочнеться", - резюмувала Ашіон.

Чому у Ашіон немає дітей (фото: instagram.com/karolina_f_ashion)

Що відомо про особисте життя ведучої

У минулому Ашіон розповідала, що офіційно була у шлюбі лише один раз, коли у 1999 році вийшла за багатого чоловіка, який був старшим за неї. Їй було 23 роки, а йому 37, стосунки не протрималися понад рік.

Потім ведуча прожила у цивільному шлюбі з журналістом на ім'я Дмитро, з ним вона розійшлася напередодні повномасштабної війни РФ проти України.