Известная 48-летняя ведущая честно сказала, что думает об усыновлении и хочет ли стать мамой

Хочет ли ведущая стать мамой

Так, Ашион напомнили, что в прошлом она рассказывала о мечте завести ребенка. Тогда ведущая говорила, что на заставке ее телефона даже стоит картинка с маленькой девочкой.

По словам Каролины, такая заставка у нее и сейчас. Ашион напомнила, что о мечтах стать матерью она рассказывала два года назад. А сейчас, по словам артистки, она возвращается к этой теме, но "окончательно еще не определилась".

Что Ашион думает о материнстве (фото: instagram.com/karolina_f_ashion)

Как оказалось, ведущая рассматривает еще и вариант усыновления.

"Сейчас такое время, столько детей нуждаются в родителях… Я думаю и о таком варианте. Но хочу иметь какую-то определенность, хотя, конечно, это звучит немного глупо: какая стабильность в наше время? В любом случае эту тему не исключаю", - рассказала Ашион.

К тому же Каролина, которой в июле этого года исполнится 49, высказалась о возрасте. Ведущая не перетягивает на себя стереотипы.

"И знаете: у каждой женщины свое время. Я знаю, что у меня в 50 лет все только начнется", - резюмировала Ашион.

Почему у Ашион нет детей (фото: instagram.com/karolina_f_ashion)

Что известно о личной жизни ведущей

В прошлом Ашион рассказывала, что официально была в браке только один раз, когда в 1999 году вышла за богатого мужчину, который был старше ее. Ей было 23 года, а ему 37, отношения не продержались более года.

Затем ведущая прожила в гражданском браке с журналистом по имени Дмитрий, с ним она разошлась накануне полномасштабной войны РФ против Украины.