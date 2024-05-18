Известная 48-летняя ведущая честно сказала, что думает об усыновлении и хочет ли стать мамой

Известная украинская телеведущая Каролина Ашион рассказала, хочет ли она стать мамой. Женщине 48 лет, и она уверена, что в ее жизни после 50 все только начнется.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Ашион рассказала в интервью изданию OBOZ.UA.
Так, Ашион напомнили, что в прошлом она рассказывала о мечте завести ребенка. Тогда ведущая говорила, что на заставке ее телефона даже стоит картинка с маленькой девочкой.
По словам Каролины, такая заставка у нее и сейчас. Ашион напомнила, что о мечтах стать матерью она рассказывала два года назад. А сейчас, по словам артистки, она возвращается к этой теме, но "окончательно еще не определилась".
Как оказалось, ведущая рассматривает еще и вариант усыновления.
"Сейчас такое время, столько детей нуждаются в родителях… Я думаю и о таком варианте. Но хочу иметь какую-то определенность, хотя, конечно, это звучит немного глупо: какая стабильность в наше время? В любом случае эту тему не исключаю", - рассказала Ашион.
К тому же Каролина, которой в июле этого года исполнится 49, высказалась о возрасте. Ведущая не перетягивает на себя стереотипы.
"И знаете: у каждой женщины свое время. Я знаю, что у меня в 50 лет все только начнется", - резюмировала Ашион.
В прошлом Ашион рассказывала, что официально была в браке только один раз, когда в 1999 году вышла за богатого мужчину, который был старше ее. Ей было 23 года, а ему 37, отношения не продержались более года.
Затем ведущая прожила в гражданском браке с журналистом по имени Дмитрий, с ним она разошлась накануне полномасштабной войны РФ против Украины.
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