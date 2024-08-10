Восстанавливают силу и энергию: 7 напитков, которые следует пить после тренировки

Чтобы организм был здоров, важно регулярно заниматься спортом. Для максимальной пользы от приседаний, отжиманий и других упражнений очень важно пить полезные напитки, которые дадут организму больше полезных веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Диетолог Эми Гудсон рассказала, что увлажнение является жизненно важным для поддержания работоспособности и предотвращения усталости. Обезвоживание может привести к снижению силы, выносливости и координации, а также увеличить риск заболеваний.

Эксперт назвала список полезных напитков, которые помогут восстановить силы после тренировки.

Молоко

Выпить стакан холодного молока - отличный способ напитаться высококачественным белком. Белок способствует росту и восстановлению мышц.

Молоко содержит углеводы для энергии и кальций для здоровья костей. Сочетание белков и углеводов делает его отличным напитком для тренировок. Кроме того, молоко примерно на 90% состоит из воды, поэтому оно также поможет вам оставаться увлажненным.

Смузи

Диетолог рекомендует готовить смузи из йогурта, фруктов и молока.

Фрукты добавляют природный сахар для энергии, в то время как молоко и йогурт обеспечивают высококачественный белок для восстановления мышц и пробиотики для здоровья кишечника.

Протеиновые коктейли с углеводами и белками

Такие коктейли отлично подходят для быстрого восстановления после тренировки, помогают восстановить мышцы и пополнить запасы энергии.

Особенно после тренировки важен белок, способствующий лучшему восстановлению организма. После занятий спортом ему необходимо от 20 до 30 г белка.

Вишневый сок

Чтобы получить здоровую дозу антиоксидантов с противовоспалительными свойствами, выпейте стакан терпкого вишневого сока.

Он может помочь снизить боли в мышцах и улучшить время восстановления после интенсивных тренировок. К тому же, он может повысить уровень мелатонина, что делает его идеальным в качестве напитка для восстановления на ночь.

Свекольный сок

Свекольный сок переполнен нитратами, помогающими улучшить доставку кислорода и приток крови к мышцам. Это поможет повысить выносливость и производительность во время тренировок.

Единственный минус - отсутствие достаточного количества белка.

Гранатовый сок

Напиток может помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление в вашем теле.

Гранатовый сок также может улучшить восстановление мышц и снизить боль после физических упражнений. Его также можно добавлять в смузи.

Вода

Увлажнение имеет решающее значение для общей производительности и выносливости.

Вода помогает регулировать температуру тела, смазывает суставы и транспортирует питательные вещества, чтобы дать вам энергию и сохранить здоровье.

Пить ее нужно до тренировки, во время нее и после - это поможет избежать обезвоживания и сохранит энергию для занятия.