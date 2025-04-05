Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 років

Станова тяга з гирями

Станова тяга з гирями зміцнює ноги, сідничні м’язи, м’язи преса та спини, які необхідні для постави, рівноваги та повсякденних рухів, як-от підняття речей або вставання зі стільця. Цей рух підвищує силу нижньої частини тіла та зміцнює впевненість у підйомі.

Щоб виконати вправу, необхідно:

встати, розставивши ноги на ширині стегон, помістивши між стопами гирі

відведіть стегна назад і злегка зігніть коліна, щоб дістатися до гирі

міцно візьміться за ручку, проведіть через п’яти, підніміться та стисніть сідниці у верхній частині

контрольно опустіть гирю, відштовхнувши стегна назад

Рекомендовані підходи та повторення: 3 підходи по 8-12 повторень.

Станова тяга з гирями (фото: eatthis.com)

Підйоми

Кроки покращують силу ніг, стабільність і координацію. Вони зміцнюють рівновагу та імітують реальні дії, такі як підйом по сходах або ступання на бордюри, роблячи щоденні пересування більш керованими та безпечнішими.

Як це зробити:

встаньте перед міцною сходинкою та поставте ноги на ширині стегон

поставте спершу одну ногу на сходинку, а потім іншу

зробіть контрольний крок вниз, ведучи тією ж ногою.

зробіть 3 підходи по 10 повторень

Підйоми тіла (фото: eatthis.com)

Рухи ногами

Вправа зміцнює корпус, хват і плечі, одночасно покращуючи баланс і поставу. Носіння ваги в одній руці заважає стабільності та імітує реальні завдання, як-от перенесення продуктів чи валізи.

Виконуйте вправу так:

встаньте прямо, ноги поставте на ширині стегон, тримаючи гантель в одній руці

стисніть прес та тримайте плечі рівними

йдіть вперед рівномірними, контрольованими кроками

тримайте вертикальну позу, не нахиляючись набік

поміняйте руки та повторіть

Вправа "рухи ногами" (фото: eatthis.com)

Жим однією рукою

Цей рух зміцнює верхню частину тіла, одночасно підвищуючи стабільність тіла. Жим однією рукою змушує м’язову частину працювати інтенсивніше, покращуючи баланс і координацію, одночасно зміцнюючи груди, плечі та трицепси.

Як це зробити:

ляжте на лаву, міцно поставши ноги на підлогу

тримайте гантель в одній руці та повільно опускайте, поки лікоть не досягне кута 90 градусів

поверніться у вихідне положення

виконайте рухи іншою рукою

Рекомендовані підходи та повторення: 3 підходи по 8-12 повторень на руку.

Жим однією рукою (фото: eatthis.com)