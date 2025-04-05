Відновлять силу та впевненість. Чотири вправи, які потрібно виконувати після 60 років

З віком тіло потребує особливого підходу до фізичних навантажень, щоб зберігати силу, гнучкість та впевненість у собі. Деякі вправи рекомендується виконувати кожному після 60 років для підтримки активності та зниження ризику хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Станова тяга з гирями зміцнює ноги, сідничні м’язи, м’язи преса та спини, які необхідні для постави, рівноваги та повсякденних рухів, як-от підняття речей або вставання зі стільця. Цей рух підвищує силу нижньої частини тіла та зміцнює впевненість у підйомі.
Щоб виконати вправу, необхідно:
Рекомендовані підходи та повторення: 3 підходи по 8-12 повторень.
Кроки покращують силу ніг, стабільність і координацію. Вони зміцнюють рівновагу та імітують реальні дії, такі як підйом по сходах або ступання на бордюри, роблячи щоденні пересування більш керованими та безпечнішими.
Як це зробити:
Вправа зміцнює корпус, хват і плечі, одночасно покращуючи баланс і поставу. Носіння ваги в одній руці заважає стабільності та імітує реальні завдання, як-от перенесення продуктів чи валізи.
Виконуйте вправу так:
Цей рух зміцнює верхню частину тіла, одночасно підвищуючи стабільність тіла. Жим однією рукою змушує м’язову частину працювати інтенсивніше, покращуючи баланс і координацію, одночасно зміцнюючи груди, плечі та трицепси.
Як це зробити:
Рекомендовані підходи та повторення: 3 підходи по 8-12 повторень на руку.
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