Восстановят силу и уверенность. Четыре упражнения, которые нужно выполнять после 60 лет

С возрастом тело требует особого подхода к физическим нагрузкам, чтобы сохранять силу, гибкость и уверенность в себе. Некоторые упражнения рекомендуется выполнять каждому после 60 лет для поддержания активности и снижения риска болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Становая тяга с гирями укрепляет ноги, ягодичные мышцы, мышцы пресса и спины, которые необходимы для осанки, равновесия и повседневных движений, таких как поднятие вещей или вставание со стула. Это движение повышает силу нижней части тела и укрепляет уверенность в подъеме.
Чтобы выполнить упражнение, необходимо:
Рекомендуемые подходы и повторения: 3 подхода по 8-12 повторений.
Шаги улучшают силу ног, стабильность и координацию. Они укрепляют равновесие и имитируют реальные действия, такие как подъем по лестнице или ступание на бордюры, делая ежедневные передвижения более управляемыми и безопасными.
Как это сделать:
Упражнение укрепляет корпус, хват и плечи, одновременно улучшая баланс и осанку. Ношение веса в одной руке мешает стабильности и имитирует реальные задачи, такие как перенос продуктов или чемодана.
Выполняйте упражнение так:
Это движение укрепляет верхнюю часть тела, одновременно повышая стабильность тела. Жим одной рукой заставляет мышечную часть работать интенсивнее, улучшая баланс и координацию, одновременно укрепляя грудь, плечи и трицепсы.
Как это сделать:
Рекомендуемые подходы и повторения: 3 подхода по 8-12 повторений на руку.
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