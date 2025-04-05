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Восстановят силу и уверенность. Четыре упражнения, которые нужно выполнять после 60 лет

Названы упражнения, которые стоит выполнять каждому после 60 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом тело требует особого подхода к физическим нагрузкам, чтобы сохранять силу, гибкость и уверенность в себе. Некоторые упражнения рекомендуется выполнять каждому после 60 лет для поддержания активности и снижения риска болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Становая тяга с гирями

Становая тяга с гирями укрепляет ноги, ягодичные мышцы, мышцы пресса и спины, которые необходимы для осанки, равновесия и повседневных движений, таких как поднятие вещей или вставание со стула. Это движение повышает силу нижней части тела и укрепляет уверенность в подъеме.

Чтобы выполнить упражнение, необходимо:

  • встать, расставив ноги на ширине бедер, поместив между стопами гири
  • отведите бедра назад и слегка согните колени, чтобы добраться до гири
  • крепко возьмитесь за ручку, проведите через пятки, поднимитесь и сожмите ягодицы в верхней части
  • контрольно опустите гирю, оттолкнув бедра назад

Рекомендуемые подходы и повторения: 3 подхода по 8-12 повторений.

Становая тяга с гирями (фото: eatthis.com)

Подъемы

Шаги улучшают силу ног, стабильность и координацию. Они укрепляют равновесие и имитируют реальные действия, такие как подъем по лестнице или ступание на бордюры, делая ежедневные передвижения более управляемыми и безопасными.

Как это сделать:

  • встаньте перед крепкой ступенькой и поставьте ноги на ширине бедер
  • поставьте сначала одну ногу на ступеньку, а затем другую
  • сделайте контрольный шаг вниз, ведя той же ногой.
  • сделайте 3 подхода по 10 повторений

Подъемы тела (фото: eatthis.com)

Движения ногами

Упражнение укрепляет корпус, хват и плечи, одновременно улучшая баланс и осанку. Ношение веса в одной руке мешает стабильности и имитирует реальные задачи, такие как перенос продуктов или чемодана.

Выполняйте упражнение так:

  • встаньте прямо, ноги поставьте на ширине бедер, держа гантель в одной руке
  • сожмите пресс и держите плечи ровными
  • идите вперед равномерными, контролируемыми шагами
  • держите вертикальную позу, не наклоняясь набок
  • поменяйте руки и повторите

Упражнение "движения ногами" (фото: eatthis.com)

Жим одной рукой

Это движение укрепляет верхнюю часть тела, одновременно повышая стабильность тела. Жим одной рукой заставляет мышечную часть работать интенсивнее, улучшая баланс и координацию, одновременно укрепляя грудь, плечи и трицепсы.

Как это сделать:

  • лягте на скамью, крепко поставив ноги на пол
  • держите гантель в одной руке и медленно опускайте, пока локоть не достигнет угла 90 градусов
  • вернитесь в исходное положение
  • выполните движения другой рукой

Рекомендуемые подходы и повторения: 3 подхода по 8-12 повторений на руку.

Жим одной рукой (фото: eatthis.com)

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