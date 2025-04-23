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Виднокрай, манівцем, уторопати: 5 українських слів, які були несправедливо забуті

Які милозвучні українські слова були несправедливо забуті (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українська мова - мовний космос, у якому заховані справжні скарби. Частину з них ми втрачаємо, не помічаючи. Але десь серед щоденного "окей", "плюсую" і "ріл", ховаються дивовижні слова, які звучать як магія.

Які 5 слів у нашій мові стали несправедливо забутими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на NV.

Українська мова - мов жива ріка: повноводна, барвиста, глибока. Та з плином часу багато її красивих слів поступово зникають із нашого щоденного мовлення. 

Вони звучать поетично, милозвучно, але сьогодні ми майже не чуємо їх у розмовах.

Пропонуємо згадати п’ять таких слів:

Балаканина - порожня, тривала і не надто змістовна розмова.

Використання: "Їхня суперечка перетворилась на безглузду балаканину без жодного результату"

Виднокрай - горизонт, уявна лінія, де небо зустрічається з землею.

Використання: "На виднокраї сонце поволі занурювалось за обрій"

Манівцем - об’їзний шлях, непрямий маршрут.

Використання: "Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем?"

Уторопати - зрозуміти, усвідомити, збагнути.

Використання: "Я ніяк не втоптую, що ти мені кажеш - уторопай нормально!"

Наспіхом - поспіхом, поспішно, неуважно, без належної уваги до деталей.

Використання: "Він зібрав речі наспіхом і побіг до потяга"

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