Виднокрай, манівцем, уторопати: 5 українських слів, які були несправедливо забуті

Українська мова - мов жива ріка: повноводна, барвиста, глибока. Та з плином часу багато її красивих слів поступово зникають із нашого щоденного мовлення.

Вони звучать поетично, милозвучно, але сьогодні ми майже не чуємо їх у розмовах.

Пропонуємо згадати п’ять таких слів:

Балаканина - порожня, тривала і не надто змістовна розмова.

Використання: "Їхня суперечка перетворилась на безглузду балаканину без жодного результату"

Виднокрай - горизонт, уявна лінія, де небо зустрічається з землею.

Використання: "На виднокраї сонце поволі занурювалось за обрій"

Манівцем - об’їзний шлях, непрямий маршрут.

Використання: "Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем?"

Уторопати - зрозуміти, усвідомити, збагнути.

Використання: "Я ніяк не втоптую, що ти мені кажеш - уторопай нормально!"

Наспіхом - поспіхом, поспішно, неуважно, без належної уваги до деталей.

Використання: "Він зібрав речі наспіхом і побіг до потяга"