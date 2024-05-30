Відмовтеся від цих звичок: 7 причин, чому холодильник має неприємний запах

Забування несвіжих продуктів

Мабуть, найбільшою причиною неприємного запаху є стара їжа. За словами експертів з клінінгу, часто протерміновані або зіпсовані продукти, і навіть крихти, можуть розкладатися і викликати стійкі запахи.

Тож слід завжди позбуватися того, що викликає неприємний запах. Однак варто пам'ятати, що просто викинути продукт, не очистивши холодильник належним чином після цього, неефективно.

Недостатньо регулярне очищення холодильника

Це ще одна досить очевидна причина: якщо ви не робите цього регулярно - ви, по суті, дозволяєте дрібним частинкам їжі гнити у холодильнику.

Існують різні думки стосовно регулярності прибирання холодильника. Дехто дотримується думки, що прибирання полиць кожного місяця достатньо. Хтось вважає, що це необхідно робити кожного тижня.

Загалом, ретельного прибирання раз на місяць може бути достатньо. Проте, якщо ваш холодильник неприємно пахне, можливо, він потребує частішого очищення.

Не прибирати розлиту рідину одразу

Експерти з клінінгу зазначають, що причиною появи неприємного запаху також може бути те, що ви не прибираєте розлиту рідину одразу - волога може призвести до появи плісняви і псування продуктів, і, відповідно, до неприємного запаху.

Саме тому необхідно одразу витерти рідину, а потім обробити поверхню багатофункціональним спреєм або мийним засобом, щоб належним чином видалити залишки.

Відсутність заміни поглиначів запаху

Деякі продукти - натуральні поглиначі запахів, а інші можуть бути своєрідними ароматизаторами. Зокрема харчова сода, яка зберігається в холодильнику у вентильованому контейнері, поглинає неприємний аромат.

Проте її слід замінювати щомісяця - інакше вона буде неефективною. Крім цього, соду з холодильника не використовувати для приготування - страви можуть мати неприємний запах.

Як альтернативу соді можна використати активоване вугілля або каву гущу (її слід замінити за декілька днів після використання) - або спеціальні поглиначі, які, однак, теж варто регулярно замінювати.

А приємного запаху холодильнику можуть надати шкірки цитрусових чи змочена екстрактом ванілі ватна кулька.

Використання пластикових контейнерів

Пластикові контейнери є неймовірно зручними та допомагають організувати простір в холодильнику. Проте вони можуть погіршити неприємний запах всередині приладу - адже пластик контейнера, особливо пошкодженого, може поглинати аромати.

Скляні ж контейнери, навпаки, не пропускають запахи і довше зберігають свіжість продуктів.

Нещільне закриття кришки контейнера

Навіть якщо використовуєте винятково скляні контейнери, проте не закриваєте їх належним чином - це може призвести до появи запаху. Особливо якщо в контейнерах зберігаються продукти зі стійким та сильним "ароматом" - наприклад цибуля, часник та певні сири.

Тож нещільно закрита пластикова кришка може сприяти розповсюдженню запаху з продукту на весь прилад.

Не використовуйте килимки

Якщо полиці холодильника застелити килимками, це допоможе вирішити дилему зі смородом.

Наприклад, багаторазові гумові килимки, які можна обрізати за розміром, утримують пролиту рідину, запобігають появі неприємних запахів і легко чистяться, забезпечуючи гігієнічну чистоту в холодильнику.