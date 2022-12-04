Відмовтесь від цих напоїв, якщо хочете мати здорові зуби. Вони руйнують емаль

Які напої руйнують зубну емаль

Вода з лимоном є поширеним напоєм серед українців. Її багато хто п'є зранку, аби "запустити" роботу шлунку. Проте лимонний сік, як і цитруси взагалі - є найшкідливішими продуктами для зубів.

У цих фруктах багато лимонної кислоти, що здатна роз’їдати емаль і вимивати з поверхні мінерали. Як наслідок виникає чутливість зубів. А якщо у воді з лимоном є і лід, то це ще більше погіршує ситуацію. Оскільки низькі температури теж шкодять емалі.

Енергетичні напої руйнують зуби вже після 5 днів їх вживання. Зубна емаль від них пошкоджується вдвічі сильніше, ніж від спортивних напоїв.

Чай у великих кількостях теж може нашкодити зубам. Листя чаю багаті на фтор. При заварюванні частина цієї речовини переходить у напій.

Фтор необхідний для здоров’я зубів, але якщо в організмі є його надлишок, то кісткова тканина починає руйнуватися.

Фруктові соки, особливо цитрусові фреші. Такі напої виготовлені із плодів, що містять кислоти, які розм’якшують емаль. В результаті зуби стають чутливими. Також у соках є цукор, а він сприяє утворенню карієсу.

Якщо ви не готові відмовитись від соків, пийте їх через соломинку. Так на зуби потраплятиме мало цукру.

Вода з оцтом або так звана "шипучка", яку іноді люди п'ють для того, щоб "зрушити" шлунок. Такий напій не є корисним ні для шлунку, ні для зубів. В оцті міститься кислота. Вона руйнує емаль, провокує розвиток карієсу та підвищеної чутливості зубів.