Откажитесь от этих напитков, если хотите иметь здоровые зубы. Они разрушают эмаль

Какие напитки разрушают зубную эмаль

Вода с лимоном - распространенный напиток среди украинцев. Ее многие пьют утром, чтобы "запустить" работу желудка. Однако лимонный сок, как и цитрусы вообще - являются самыми вредными продуктами для зубов.

В этих фруктах много лимонной кислоты, способной разъедать эмаль и вымывать с поверхности минералы. В результате возникает чувствительность зубов. А если в воде с лимоном есть и лед, то это еще больше усугубляет ситуацию. Так как низкие температуры тоже вредят эмали.

Энергетические напитки разрушают зубы уже после 5 дней их употребления. Зубная эмаль от них повреждается вдвое сильнее, чем от спортивных напитков.

Чай в больших количествах тоже может навредить зубам. Листья чая богаты фтором. При заваривании часть этого вещества переходит в напиток.

Фтор необходим для здоровья зубов, но если в организме его избыток, то костная ткань начинает разрушаться.

Фруктовые соки, особенно цитрусовые фреши. Такие напитки изготовлены из плодов, содержащих кислоты, размягчающие эмаль. В результате зубы становятся чувствительными. Также в соках есть сахар, а он способствует образованию кариеса.

Если вы не готовы отказаться от соков, пейте через соломинку. Так на зубы попадет мало сахара.

Вода с уксусом или так называемая "шипучка", которую иногда люди пьют для того, чтобы "сдвинуть" желудок. Такой напиток не полезен ни для желудка, ни для зубов. В уксусе содержится кислота. Она разрушает эмаль, стимулирует развитие кариеса и повышенной чувствительности зубов.