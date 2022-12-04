Откажитесь от этих напитков, если хотите иметь здоровые зубы. Они разрушают эмаль

Мы привыкли считать, что фруктовые фреши очень полезны для организма, потому что богаты витаминами. Однако такие напитки содержат кислоты, которые чрезвычайно вредят зубной эмали.

От каких напитков лучше отказаться, если хотите иметь здоровые зубы, рассказываем ниже.

Какие напитки разрушают зубную эмаль

Вода с лимоном - распространенный напиток среди украинцев. Ее многие пьют утром, чтобы "запустить" работу желудка. Однако лимонный сок, как и цитрусы вообще - являются самыми вредными продуктами для зубов.

В этих фруктах много лимонной кислоты, способной разъедать эмаль и вымывать с поверхности минералы. В результате возникает чувствительность зубов. А если в воде с лимоном есть и лед, то это еще больше усугубляет ситуацию. Так как низкие температуры тоже вредят эмали.

Энергетические напитки разрушают зубы уже после 5 дней их употребления. Зубная эмаль от них повреждается вдвое сильнее, чем от спортивных напитков.

Чай в больших количествах тоже может навредить зубам. Листья чая богаты фтором. При заваривании часть этого вещества переходит в напиток.

Фтор необходим для здоровья зубов, но если в организме его избыток, то костная ткань начинает разрушаться.

Фруктовые соки, особенно цитрусовые фреши. Такие напитки изготовлены из плодов, содержащих кислоты, размягчающие эмаль. В результате зубы становятся чувствительными. Также в соках есть сахар, а он способствует образованию кариеса.

Если вы не готовы отказаться от соков, пейте через соломинку. Так на зубы попадет мало сахара.

Вода с уксусом или так называемая "шипучка", которую иногда люди пьют для того, чтобы "сдвинуть" желудок. Такой напиток не полезен ни для желудка, ни для зубов. В уксусе содержится кислота. Она разрушает эмаль, стимулирует развитие кариеса и повышенной чувствительности зубов.