Відмовтесь від нього: гастроентеролог назвав напій, який сильно шкодить жіночому здоров'ю

Дієтичні газовані напої можуть завдати серйозної шкоди жіночому здоров'ю. До того ж вони протипоказані людям з певними хворобами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського гастроентеролога Саурабха Сеті.

Шкода для жіночого організму

За словами лікаря, жінки, які п’ють дві або більше дієтичних газованих напоїв щодня, стикаються зі значно вищим ризиком інфаркту та інсульту.

Також високий вміст фосфору в дієтичних газованих напоях може сприяти хронічній хворобі нирок.

Дієтичні газовані напої можуть негативно вплинути на чутливість до інсуліну та порушити кишковий мікробіом, впливаючи на здоров’я кишечника. Вони можуть збільшити тягу до висококалорійної їжі, порушуючи контроль над апетитом.

Тому такі напої не приносять жодних поживних переваг.

У звичайних газованих напоях є високий вміст цукру, а в дієтичних є штучні підсолоджувачі, такі як аспартам. Більш здоровим вибором буде вода, негазована, з натуральними фруктовими ароматизаторами.

Краще робити власні освіжаючі напої вдома, використовуючи свіжі фрукти, овочі або трави. Це дозволить вам контролювати кількість цукру та додатків у напої.

Протипоказання

Не можна пити газовані напої тим, хто має хронічні захворювання системи травлення (виразкова хвороба, гастрит, коліт, панкреатит, гепатит тощо).

Справа в тому, що вуглекислий газ подразнює слизові оболонки внутрішніх органів, що може викликати загострення хвороби. Навіть лікувальну мінеральну воду можна пити тільки після того, як більша частина газу вийде з неї.

До того ж не варто давати газовані напої дітям до трьох років, не варто їх пити і літнім людям. Лимонади протипоказані людям, що страждають на ожиріння, діабет і алергічні реакції. Також якщо у вас слабка печінка або нирки, від газованої води слід утриматися або можна знайти напій, виготовлений з використанням натуральних інгредієнтів.