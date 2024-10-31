Откажитесь от него: гастроэнтеролог назвал напиток, который сильно вредит женскому здоровью

Диетические газированные напитки могут нанести серьезный вред женскому здоровью. К тому же они противопоказаны людям с определенными заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского гастроэнтеролога Саурабха Сети.

Вред для женского организма

По словам врача, женщины, пьющие два или более диетических газированных напитков ежедневно, сталкиваются со значительно более высоким риском инфаркта и инсульта.

Также высокое содержание фосфора в диетических газированных напитках может способствовать хронической болезни почек.

Диетические газированные напитки могут отрицательно повлиять на чувствительность к инсулину и нарушить кишечный микробиом, влияя на здоровье кишечника. Они могут увеличить тягу к высококалорийной пище, нарушая контроль над аппетитом.

Поэтому такие напитки не приносят никаких питательных предпочтений.

В обычных газированных напитках имеется высокое содержание сахара, а в диетических есть искусственные подсластители, такие как аспартам. Более здоровым выбором будет вода, негазированная, с натуральными фруктовыми ароматизаторами.

Лучше делать собственные освежающие напитки на дому, используя свежие фрукты, овощи или травы. Это позволит вам контролировать количество сахара и добавлений в напитках.

Противопоказания

Нельзя пить газированные напитки тем, кто имеет хронические заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, гастрит, колит, панкреатит, гепатит и т.п.).

Дело в том, что углекислый газ раздражает слизистые внутренних органов, что может вызвать обострение болезни. Даже лечебную минеральную воду можно пить только после того, как большая часть газа выйдет из нее.

К тому же не стоит давать газированные напитки детям до трех лет, не стоит их пить и пожилым людям. Лимонады противопоказаны людям, страдающим ожирением, диабетом и аллергическими реакциями. Также если у вас слабая печень или почки, от газировки следует удержаться или можно найти напиток, изготовленный с использованием натуральных ингредиентов.