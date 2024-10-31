Откажитесь от него: гастроэнтеролог назвал напиток, который сильно вредит женскому здоровью
Диетические газированные напитки могут нанести серьезный вред женскому здоровью. К тому же они противопоказаны людям с определенными заболеваниями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского гастроэнтеролога Саурабха Сети.
Вред для женского организма
По словам врача, женщины, пьющие два или более диетических газированных напитков ежедневно, сталкиваются со значительно более высоким риском инфаркта и инсульта.
Также высокое содержание фосфора в диетических газированных напитках может способствовать хронической болезни почек.
Диетические газированные напитки могут отрицательно повлиять на чувствительность к инсулину и нарушить кишечный микробиом, влияя на здоровье кишечника. Они могут увеличить тягу к высококалорийной пище, нарушая контроль над аппетитом.
Поэтому такие напитки не приносят никаких питательных предпочтений.
В обычных газированных напитках имеется высокое содержание сахара, а в диетических есть искусственные подсластители, такие как аспартам. Более здоровым выбором будет вода, негазированная, с натуральными фруктовыми ароматизаторами.
Лучше делать собственные освежающие напитки на дому, используя свежие фрукты, овощи или травы. Это позволит вам контролировать количество сахара и добавлений в напитках.
Противопоказания
Нельзя пить газированные напитки тем, кто имеет хронические заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, гастрит, колит, панкреатит, гепатит и т.п.).
Дело в том, что углекислый газ раздражает слизистые внутренних органов, что может вызвать обострение болезни. Даже лечебную минеральную воду можно пить только после того, как большая часть газа выйдет из нее.
К тому же не стоит давать газированные напитки детям до трех лет, не стоит их пить и пожилым людям. Лимонады противопоказаны людям, страдающим ожирением, диабетом и аллергическими реакциями. Также если у вас слабая печень или почки, от газировки следует удержаться или можно найти напиток, изготовленный с использованием натуральных ингредиентов.
Ранее мы сообщали, что кофе препятствует усвоению популярного витамина.
Также мы писали о 12 вкусных осенних напитках для улучшения работы кишечника.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.