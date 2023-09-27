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Вам відмовляють у безкоштовному лікуванні: куди скаржитися на порушення

Що робити, якщо відмовляють у безкоштовній медицині (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українці мають право на користування безкоштовними медичними послугами. Проте може трапитися так, що вам відмовлять. Це є порушенням ваших прав, тому потрібно скаржитися у відповідні установи.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ в Telegram розповідає, куди потрібно звертатися, якщо вам відмовляють у безкоштовній медицині.

Як залишити скаргу

Ви можете зробити це двома способами:

Рекомендації щодо подачі звернення про порушення прав пацієнта:

  • зазначте ПІБ пацієнта, дату народження і дату події, що сталась
  • правильно вкажіть назву лікарні. Додайте код ЄДРПОУ: його можна знайти в інтернеті
  • напишіть посаду та ПІБ особи, яка вимагала оплату за послуги, ліки чи інші матеріали
  • детально опишіть ситуацію. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи послуги, які довелося придбати за власний кошт.
  • вкажіть свої контакти

Які безкоштовно послуги можуть отримати українці

НСЗУ покриває велику кількість безкоштовних обстежень, якими можуть користуватися українці: 

  • лікування інфаркту для ветеранів
  • протезування та реабілітація
  • візит до мамолога
  • психологічна підтримка
  • обстеження та лікування онкохворих тощо

Крім того, діє програма безкоштовного забезпечення ліками чи відшкодування коштів за них. Серед категорій препаратів, які можна отримати безоплатно, такі:

  • лікарські засоби проти серцево-судинних хвороб
  • лікарські засоби для профілактики інсультів та інфарктів
  • лікарські засоби проти нецукрового діабету та цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету II типу
  • лікарські засоби для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії
  • лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона
  • імуносупресивні препарати

 

 

Раніше ми розповідали, в яких випадках не можна приймати знеболювальні таблетки.

Читайте також, чому лазеротерапія не є ефективним методом лікування.

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