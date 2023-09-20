Українців попередили про міфічний метод лікування, який не допомагає

В Україні одним із напівміфічних методів вважається лазеротерапія. Він нібито впливає на тканину лазерним випромінюванням..

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров'я України у Telegram .

На який ефект спрямований метод

Експерти кажуть, що лазеротерапія впливає на тканину лазерним випромінюванням з певною довжиною світлової хвилі.

Серед ефектів, які приписують цьому виду терапії, виділяють:

протизапальний

знеболювальний

протинабряковий

загоювальний

Спектр використання - широкий. Зазвичай лазер застосовують у разі ревматичних і дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату, пролежнях, м'язових спазмах та для загоєння ран.

Однак, з огляду на наявні дані, фахівці заявляють, що лазер, в кращому випадку, може бути лише доповненням до доказової й ефективної реабілітаційної допомоги.

Тому необхідні більш ґрунтовні та якісні дослідження щодо цього методу.

Які методи також не дієві

Додамо, що недієвим методом реабілітації також вважається ампліпульс. Цей спосіб лікування та реабілітації століття тому набув неабиякої популярності.

Зокрема, силу струму на приладі збільшують, доки пацієнт не відчує вібрацію, поштовхи чи легкий електричний удар. Апарат нібито має протизапальну, протинабрякову, судинорозширювальну та розсмоктувальну дії.

Однак, якісних доказів його дії в міжнародних медичних базах даних немає. Тому метод вважають недієвим.

Інший недієвий метод реабілітації - ультразвук. Такий апарат має всього два фактори дії: тепловий і механічний. Втім, жоден із них не гарантує клінічний результат під час лікування чи реабілітації пацієнтів.

Сучасні дослідження демонструють, що довгострокові переваги від застосування ультразвуку - мінімальні, а ефективність самого методу майже не відрізняється від фіктивного ультразвука.

Магнітотерапія також вважається недієвою. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного магніту, який накладається на тіло.

Однак, метод вважається науково недоведеним, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань. Дослідження статичних магнітів показують їх неефективність при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті.