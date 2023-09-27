Вам отказывают в бесплатном лечении: куда жаловаться на нарушение
Что делать, если отказывают в бесплатной медицине (фото: Freepik)
Украинцы имеют право пользоваться бесплатными медицинскими услугами. Однако может случиться так, что вам откажут. Это нарушение ваших прав, поэтому нужно жаловаться в соответствующие учреждения.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Telegram рассказывает, куда нужно обращаться, если вам отказывают в бесплатной медицине.
Как оставить жалобу
Вы можете сделать это двумя способами:
Рекомендации по подаче обращения о нарушении прав пациента:
- укажите ФИО пациента, дату рождения и дату происшедшего
- правильно укажите название больницы. Разместите код ЕГРПОУ: его можно найти в интернете
- напишите должность и ФИО лица, требовавшего оплату за услуги, лекарства или другие материалы
- подробно опишите ситуацию. По возможности, добавьте копии чеков на лекарства или услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
- укажите свои контакты
Какие бесплатно услуги могут получить украинцы
НСЗУ покрывает большое количество бесплатных обследований, которыми могут пользоваться украинцы:
- лечение инфаркта для ветеранов
- протезирование и реабилитация
- визит к маммологу
- психологическая поддержка
- обследование и лечение онкобольных и т. п.
Кроме того, действует программа бесплатного обеспечения лекарствами или возмещение средств за них. Среди категорий препаратов, которые можно получить бесплатно, следующие:
- лекарственные средства против сердечно-сосудистых заболеваний
- лекарственные средства для профилактики инсультов и инфарктов
- лекарственные средства против несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа
- лекарственные средства для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, а также эпилепсии
- лекарственные средства для лечения болезни Паркинсона
- иммуносупрессивные препараты