RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вам отказывают в бесплатном лечении: куда жаловаться на нарушение

Что делать, если отказывают в бесплатной медицине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы имеют право пользоваться бесплатными медицинскими услугами. Однако может случиться так, что вам откажут. Это нарушение ваших прав, поэтому нужно жаловаться в соответствующие учреждения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Telegram рассказывает, куда нужно обращаться, если вам отказывают в бесплатной медицине.

Как оставить жалобу

Вы можете сделать это двумя способами:

Рекомендации по подаче обращения о нарушении прав пациента:

  • укажите ФИО пациента, дату рождения и дату происшедшего
  • правильно укажите название больницы. Разместите код ЕГРПОУ: его можно найти в интернете
  • напишите должность и ФИО лица, требовавшего оплату за услуги, лекарства или другие материалы
  • подробно опишите ситуацию. По возможности, добавьте копии чеков на лекарства или услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
  • укажите свои контакты

Какие бесплатно услуги могут получить украинцы

НСЗУ покрывает большое количество бесплатных обследований, которыми могут пользоваться украинцы:

  • лечение инфаркта для ветеранов
  • протезирование и реабилитация
  • визит к маммологу
  • психологическая поддержка
  • обследование и лечение онкобольных и т. п.

Кроме того, действует программа бесплатного обеспечения лекарствами или возмещение средств за них. Среди категорий препаратов, которые можно получить бесплатно, следующие:

  • лекарственные средства против сердечно-сосудистых заболеваний
  • лекарственные средства для профилактики инсультов и инфарктов
  • лекарственные средства против несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа
  • лекарственные средства для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей; расстройств психики, поведения, а также эпилепсии
  • лекарственные средства для лечения болезни Паркинсона
  • иммуносупрессивные препараты

 

Раньше мы рассказывали, в каких случаях нельзя принимать обезболивающие таблетки.

Читайте также, почему лазеротерапия не является эффективным методом лечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУмедицинская помощь