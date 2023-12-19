Вам отказали в бесплатной услуге в больнице: куда нужно жаловаться
В Украине действует медицинская программа, которая охватывает различные медицинские услуги: от первичных консультаций до дальнейших обследований. Однако могут быть случаи нарушения прав, когда пациенту отказывают в предоставлении бесплатных услуг.
Что делать в таком случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Facebook.
Алгоритм действий
Прежде всего следует обратиться за разъяснениями к руководителю больницы или владельцу заведения здравоохранения. Это может быть соответствующий орган местных властей.
Если же такое общение не принесло результата, тогда подавайте жалобу в НСЗУ.
Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней в соответствии с законодательством. Однако в большинстве своем рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней, уверяют в НСЗУ.
Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю информацию о нарушении прав пациента. В частности, необходимо указать следующие данные:
- фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения (день, месяц, год рождения). В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.
- дата события
- правильное название больницы. Если возможно, добавьте код ЕДРПОУ.
- должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату медицинских услуг, лекарства или другие материалы, или отказывалась предоставить медицинскую услугу.
- детали ситуации, которая произошла
- сумма средств, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
- контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.
Какие нарушения могут быть
Случаи возможных нарушений:
- вымогание средств за предоставление услуг, которые гарантированы Программой медицинских гарантий
- вымогание покупки лекарств, расходных материалов и т .п.
- принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам
- вымогание такого взноса наличными
- неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения
- отказ в выписке е-рецепта на "Доступні ліки"
Куда подать жалобу
Подать жалобу в НСЗУ можно:
- через электронную форму на сайте
- по безвозмездному номеру 16-77
- отправив письмо по электронной почте
- отправив письмо обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073)
- написав обращение на личном приеме граждан
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