Вам отказали в бесплатной услуге в больнице: куда нужно жаловаться

В Украине действует медицинская программа, которая охватывает различные медицинские услуги: от первичных консультаций до дальнейших обследований. Однако могут быть случаи нарушения прав, когда пациенту отказывают в предоставлении бесплатных услуг.

Что делать в таком случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Facebook .

Алгоритм действий

Прежде всего следует обратиться за разъяснениями к руководителю больницы или владельцу заведения здравоохранения. Это может быть соответствующий орган местных властей.

Если же такое общение не принесло результата, тогда подавайте жалобу в НСЗУ.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней в соответствии с законодательством. Однако в большинстве своем рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней, уверяют в НСЗУ.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю информацию о нарушении прав пациента. В частности, необходимо указать следующие данные:

фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения (день, месяц, год рождения). В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.

дата события

правильное название больницы. Если возможно, добавьте код ЕДРПОУ.

должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату медицинских услуг, лекарства или другие материалы, или отказывалась предоставить медицинскую услугу.

детали ситуации, которая произошла

сумма средств, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.

контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.

Какие нарушения могут быть

Случаи возможных нарушений:

вымогание средств за предоставление услуг, которые гарантированы Программой медицинских гарантий

вымогание покупки лекарств, расходных материалов и т .п.

принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам

вымогание такого взноса наличными

неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения

отказ в выписке е-рецепта на "Доступні ліки"

Куда подать жалобу

Подать жалобу в НСЗУ можно: