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Вам отказали в бесплатной услуге в больнице: куда нужно жаловаться

Украина, Вторник 19 декабря 2023 08:26
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Вам отказали в бесплатной услуге в больнице: куда нужно жаловаться Куда жаловаться на нарушение прав пациента (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине действует медицинская программа, которая охватывает различные медицинские услуги: от первичных консультаций до дальнейших обследований. Однако могут быть случаи нарушения прав, когда пациенту отказывают в предоставлении бесплатных услуг.

Что делать в таком случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост НСЗУ в Facebook.

Алгоритм действий

Прежде всего следует обратиться за разъяснениями к руководителю больницы или владельцу заведения здравоохранения. Это может быть соответствующий орган местных властей.

Если же такое общение не принесло результата, тогда подавайте жалобу в НСЗУ.

Срок рассмотрения жалобы составляет 30 рабочих дней в соответствии с законодательством. Однако в большинстве своем рассмотрение занимает не более десяти рабочих дней, уверяют в НСЗУ.

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо предоставить всю информацию о нарушении прав пациента. В частности, необходимо указать следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения (день, месяц, год рождения). В случае написания жалобы от имени третьего лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица.
  • дата события
  • правильное название больницы. Если возможно, добавьте код ЕДРПОУ.
  • должность, фамилию, имя и отчество лица, требовавшего оплату медицинских услуг, лекарства или другие материалы, или отказывалась предоставить медицинскую услугу.
  • детали ситуации, которая произошла
  • сумма средств, которую пришлось потратить или которую требовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет.
  • контакты для связи. Это очень важно, ведь иначе упускается возможность предоставления ответа и быстрой обратной коммуникации.

Какие нарушения могут быть

Случаи возможных нарушений:

  • вымогание средств за предоставление услуг, которые гарантированы Программой медицинских гарантий
  • вымогание покупки лекарств, расходных материалов и т .п.
  • принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам
  • вымогание такого взноса наличными
  • неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения
  • отказ в выписке е-рецепта на "Доступні ліки"

Куда подать жалобу

Подать жалобу в НСЗУ можно:

  • через электронную форму на сайте
  • по безвозмездному номеру 16-77
  • отправив письмо по электронной почте
  • отправив письмо обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073)
  • написав обращение на личном приеме граждан

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