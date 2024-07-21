Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на "Голос країні"

Трінчер на "Голос країни"

У 2018 році 16-річна співачка, яка до цього вже брала участь у дитячому "Голосі", а також знімалася у "Школі", знову вийшла на сцену пісенного шоу. Аня була налаштована рішуче, хоча й потім почала хвилюватися.

Втім, це не завадило їй бездоганно виконати пісню Джамали "Зливи". Тоді Трінчер ще була повністю "натуральною" - без збільшених грудей та губ. Юна артистка була неймовірно милою.

Трінчер до "пластики" (скріншоти)

У восьмому сезоні в кріслах суддів сиділи: Кароль, Джамала, Потап та Сергій Бабкін. І всі вони повернулися до Трінчер.

Судді восьмого сезону шоу "Голос країни" (скріншот)

Потап одразу впізнав Аню, адже знав її до цього. А Кароль пообіцяла, що допоможе Трінчер опанувати безліч вокальних "фішок", якщо та обере її своєю тренеркою.

Окрім цього, Тіна спитала, чому дівчина обрала саме цю пісню. І відповідь Трінчер довела її до сліз. Кароль насилу могла приховати емоції, ї очі "блищали".

Аня зазначила, що обрала таку сумну та щемливу композицію не просто так. 16-річна артистка говорила, що дуже хоче, аби "злива" допомогла цьому світу очиститися від усього зла.

Як Кароль відреагувала на Трінчер (скріншот)

Втім, Трінчер не обрала Тіну або Потапа. Навіть попри те, що вона знала репера та почула від Тіни чимало компліментів, тоді вона вирішила брати участь у цьому шоу з іншою тренеркою - Джамалою.

На проекті Трінчер увійшла до трійки суперфіналістів. І вже після цього кар'єра Ані стрімко "злетіла" вгору.

Трінчер на "Голос країни" - відео

Як Трінчер виглядає зараз

Нині співачка продовжує будувати кар'єру. Вона випускає нові пісні, а також ділиться своїм життям у соцмережах. Трінчер жила у шлюбі з блогером Олександром Волошиним, але потім пара розлучилася. Втім, артистка вже оговталася після розриву.

Трінчер зараз (фото: instagram.com/annatrincher_official)