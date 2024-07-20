"Як кіт на сметану": Огнєвіч розповіла про зустріч з Бандерасом

Співачка Злата Огнєвіч пригадала, як у 2017 році зустрілася на Каннському кінофестивалі з актором Антоніо Бандерасом. Артистка не розгубилася та зробила усе, аби привернути його увагу.

Як вчинила Огнєвіч та чому вона наважилася на такий крок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Огнєвіч зустрілася з Бандерасом

7 років тому співачка виступила в ролі зіркової репортерки шоу "Світське життя". І вона спілкувалася з відомими персонами на Каннському кінофестивалі.

На хіднику Огнєвіч побачила Бандераса. Вона дуже хотіла взяти у нього інтерв'ю та зізналася, що дивилася на нього, "як кіт на сметану". Втім, спочатку актор її не помітив. І коли артистка зрозуміла, що може втратити шанс поспілкуватися з Антоніо, то вирішила ефектно привернути його увагу.

"Я почала його кликати і співати його пісню. І він дав мені інтерв'ю. Той самий Антоніо Бандерас, який був для мене секс-символом у школі", - зізналася Злата.

Огнєвіч пригадала зустріч з Бандерасом (скріншот)

Але ця подія запам'яталася співачці не тільки розмовою з актором. Річ у тому, що на фестивалі журналісти буквально билися за увагу зірок.

"Мені наступали на ноги, били, штовхали, кусали, намагалися опустити мікрофон. Було відчуття, що я в лігві вовків. Ось такі журналісти працюють на подібних заходах", - розповіла Огнєвіч.

"За інтерв'ю з кожною світовою зіркою треба битися в прямому сенсі слова", - додала вона.

Огнєвіч розкрила секрет появи деяких персон на Каннському кінофестивалі (скріншот)

Також співачка розповіла про "нашестя несмаку". Злата зазначила, що тоді вона бачила проплачених гостей, які з'явилися на хіднику після зірок. І за це вони віддавали чималі гроші