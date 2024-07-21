Отказала Потапу и довела Кароль до слез. Смотрите, как Тринчер попала на "Голос країні"

Тринчер на "Голос країні"

В 2018 году 16-летняя певица, которая до этого уже участвовала в детском "Голосі", а также снималась в "Школе", снова вышла на сцену песенного шоу. Аня была настроена решительно, хотя и потом начала волноваться.

Впрочем, это не помешало ей безупречно исполнить песню Джамалы "Злива". Тогда Тринчер еще была полностью "натуральной" - без увеличенных груди и губ. Юная артистка была невероятно милой.

Тринчер до "пластики" (скриншоты)

В восьмом сезоне в креслах судей сидели Кароль, Джамала, Потап и Сергей Бабкин. И все они повернулись к Тринчер.

Судьи восьмого сезона шоу "Голос країни" (скриншот)

Потап сразу узнал Аню, ведь знал ее до этого. А Кароль пообещала, что поможет Тринчер овладеть множеством вокальных "фишек", если та выберет ее своим тренером.

Кроме того, Тина спросила, почему девушка выбрала именно эту песню. И ответ Тринчер довел ее до слез. Кароль с трудом могла скрыть эмоции, ее глаза "блестели".

Аня отметила, что выбрала такую печальную и щемящую композицию не просто так. 16-летняя артистка говорила, что очень хочет, чтобы "ливень" помог этому миру очиститься от всего зла.

Как Кароль отреагировала на Тринчер (скриншот)

Впрочем, Тринчер не выбрала Тину или Потапа. Даже несмотря на то, что она знала репера и услышала от Тины немало комплиментов, она решила участвовать в этом шоу с другим тренером - Джамалой.

На проекте Тринчер вошла в тройку суперфиналистов. И уже после этого карьера Ани стремительно "взлетела" вверх.

Тринчер на "Голос країни" - видео

Как Тринчер выглядит сейчас

В настоящее время певица продолжает строить карьеру. Она выпускает новые песни и делится своей жизнью в соцсетях. Тринчер жила в браке с блогером Александром Волошиным, но потом пара развелась. Впрочем, артистка уже пришла в себя после разрыва.

Тринчер сейчас (фото: instagram.com/annatrincher_official)