"Відморожені депутати". Нардепи працюють в холодній Раді і кажуть, що вони - герої

У Верховній Раді відсутнє опалення. Тому народні депутати змушені будуть найближчим часом працювати у холодному приміщенні. Разом з тим деякі парламентарі стверджують, що їхню роботу можна без перебільшення назвати "героїчною".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає детальніше про роботу нардепів у "спартанських" умовах.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram-канал "Залізний нардеп", Telegram-канал "Труха Україна".
Про те, що "в найближчі дні Рада працює без опалення", написав у своєму TG-каналі парламентарій Ярослав Железняк. За його словами, причина відсутності теплопостачання - "аварія з трубою".
"Тому, фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти", - пожартував він 15 січня.
Скриншот (t.me/yzheleznyak)
Проте, відзначив згодом депутат, "жодна аварія та мороз не встануть на заваді парламенту розблокувати нарешті підписання законопроекту про медичний канабіс".
"Враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то десь запрацює він тоді вже у липні-серпні 2024-го", - додав він.
Однак саме допис про холод в Раді дещо розгнівав українців, які пишуть в коментарях наступне:
Власне, спускатися в окопи деяким нардепам, аби відчути себе "героями", і не потрібно, адже дехто і так вважає себе та колег гідними цього звання.
Зокрема мова йде про скандального парламентарія Миколу Тищенка. Так, у мережі поширився фрагмент з інтерв’ю депутата, де він каже, що захоплюється героїзмом парламентарів IX скликання.
Тищенко каже, що він з колегами ризикують життями заради прийняття законів.
"Коли сирена - ніхто не спускається в укриття, всі продовжують працювати. Тому що розуміють, наскільки важливими є ці законопроекти", - сказав депутат.
Звісно, ці "зашкварні" слова Тищенка обурили українців, про що вони відверто пишуть у коментарях під відео:
Нагадаємо, нещодавно епатажна блогерка і травесті-діва Монро відповіла на чутки про роман з Тищенком.
Також ми писали, що Тищенко порвав штани Гончаренку прямо в Раді.