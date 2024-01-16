"Відморожені депутати". Нардепи працюють в холодній Раді і кажуть, що вони - герої

Нардепи працюють в холоді

Про те, що "в найближчі дні Рада працює без опалення", написав у своєму TG-каналі парламентарій Ярослав Железняк. За його словами, причина відсутності теплопостачання - "аварія з трубою".

"Тому, фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти", - пожартував він 15 січня.

Скриншот (t.me/yzheleznyak)

Проте, відзначив згодом депутат, "жодна аварія та мороз не встануть на заваді парламенту розблокувати нарешті підписання законопроекту про медичний канабіс".

"Враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то десь запрацює він тоді вже у липні-серпні 2024-го", - додав він.

Однак саме допис про холод в Раді дещо розгнівав українців, які пишуть в коментарях наступне:

Розказати, які суди/відділення поліції працюють без опалення уже багато років і ніхто не вирішує проблему?

Нічого страшного. Хоч деякі депутати зрозуміють, що таке дискомфорт.

Хоч би хтось подумав, що військові в окопі теж без опалення і - служать! Побудуть депутати хоч якийсь час в умовах військових, то може, спустять з раю на землю і будуть вживати всіх заходів для Перемоги України!

Депутати - "герої"

Власне, спускатися в окопи деяким нардепам, аби відчути себе "героями", і не потрібно, адже дехто і так вважає себе та колег гідними цього звання.

Зокрема мова йде про скандального парламентарія Миколу Тищенка. Так, у мережі поширився фрагмент з інтерв’ю депутата, де він каже, що захоплюється героїзмом парламентарів IX скликання.

Тищенко каже, що він з колегами ризикують життями заради прийняття законів.

"Коли сирена - ніхто не спускається в укриття, всі продовжують працювати. Тому що розуміють, наскільки важливими є ці законопроекти", - сказав депутат.

Звісно, ці "зашкварні" слова Тищенка обурили українців, про що вони відверто пишуть у коментарях під відео: