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"Відморожені депутати". Нардепи працюють в холодній Раді і кажуть, що вони - герої

У Верховній Раді депутати працюють попри холод і повітряні тривоги (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Верховній Раді відсутнє опалення. Тому народні депутати змушені будуть найближчим часом працювати у холодному приміщенні. Разом з тим деякі парламентарі стверджують, що їхню роботу можна без перебільшення назвати "героїчною".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає детальніше про роботу нардепів у "спартанських" умовах.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Telegram-канал "Залізний нардеп", Telegram-канал "Труха Україна".

Нардепи працюють в холоді

Про те, що "в найближчі дні Рада працює без опалення", написав у своєму TG-каналі парламентарій Ярослав Железняк. За його словами, причина відсутності теплопостачання - "аварія з трубою".

"Тому, фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти", - пожартував він 15 січня.

Скриншот (t.me/yzheleznyak)

Проте, відзначив згодом депутат, "жодна аварія та мороз не встануть на заваді парламенту розблокувати нарешті підписання законопроекту про медичний канабіс".

"Враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то десь запрацює він тоді вже у липні-серпні 2024-го", - додав він.

Однак саме допис про холод в Раді дещо розгнівав українців, які пишуть в коментарях наступне:

  • Розказати, які суди/відділення поліції працюють без опалення уже багато років і ніхто не вирішує проблему?
  • Нічого страшного. Хоч деякі депутати зрозуміють, що таке дискомфорт.
  • Хоч би хтось подумав, що військові в окопі теж без опалення і - служать! Побудуть депутати хоч якийсь час в умовах військових, то може, спустять з раю на землю і будуть вживати всіх заходів для Перемоги України!

Депутати - "герої"

Власне, спускатися в окопи деяким нардепам, аби відчути себе "героями", і не потрібно, адже дехто і так вважає себе та колег гідними цього звання. 

Зокрема мова йде про скандального парламентарія Миколу Тищенка. Так, у мережі поширився фрагмент з інтерв’ю депутата, де він каже, що захоплюється героїзмом парламентарів IX скликання.

Тищенко каже, що він з колегами ризикують життями заради прийняття законів. 

"Коли сирена - ніхто не спускається в укриття, всі продовжують працювати. Тому що розуміють, наскільки важливими є ці законопроекти", - сказав депутат.

Звісно, ці "зашкварні" слова Тищенка обурили українців, про що вони відверто пишуть у коментарях під відео:

  • Недолуге на всю голову
  • І геть йому не соромно... Жах!
  • Боже, дай їм розум! Який сором...
  • Як це сумно...
  • Єдині герої - це ті, хто зараз захищає нашу Україну на фронті!

Нагадаємо, нещодавно епатажна блогерка і травесті-діва Монро відповіла на чутки про роман з Тищенком.

Також ми писали, що Тищенко порвав штани Гончаренку прямо в Раді.

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