"Це було у нульових". Блогерка Монро відреагувала на чутки про роман з народним депутатом
Сьогодні, 13 січня, епатажна блогерка Монро святкує 46-річчя. З цієї нагоди вона розкрила деякі невідомі факти зі своєї біографії. Зокрема, відповіла на чутки, що була коханкою нардепа.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал зірки.
Монро святкує день народження
У соцмережах знаменитість показала кумедний ролик, на якому вона прогулюється у комбінезоні, шубі та на підборах Подолом у Києві.
"46! Дожила. Як з'ясувалося, жити не страшно! Всім дякую, рухаюся далі з вашою підтримкою та вірою в мене", - написала Монро.
Також в інтерв’ю, присвяченому її дню народження, блогерка спростувала інформацію про те, у неї був роман з народним депутатом.
Однак зазначила, що на початку 2000-х років їй візуально подобався Микола Тищенко.
Микола Тищенко (фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)
"Найбрехливіші чутки - я була коханкою народного депутата. Але, на жаль, не сталося поки що… Мені колись візуально подобався Микола Тищенко. Але це було в нульових", - поділилася знаменитість.
Монро також розповіла, що вона шкодує, що свого часу відмовлялася від побачень.
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