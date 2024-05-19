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На відмого блогера Ніколаса Карму напали у центрі Львова: що відомо

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)
Автор: Юлія Любченко

Відомий блогер та співак Ніколас Карма потрапив у неприємну ситуацію, яка сталася у Львові - на нього напали хулігани.

Пр це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера в Instagram.

Що сталося з Ніколасом Кармою

У центрі Львова на відомого блогера Ніколаса Карму напали із перцевим балончиком. Блогер написав заяву у поліцію, яка уже порушила кримінальну справу.

На відео, яке показав блогер, видно як він робить зауваження хлопцю, що не красиво вигукувати в спину. Згодом цей хлопець бризнув в обличчя блогера балончиком.

"Я прогулювався площею Ринок, знімав відео, як зазвичай, і почув собі навздогін неприємні вигуки. Не буду повторювати, що вони говорили, а це було агресивно, недопустима лексика, поруч багато людей, діти. Я повернувся, щоб пояснити, що, не зважаючи на те, що я їм можу не подобатись, так не красиво висловлюватись. Далі ви все бачили, заяву в поліцію я написав", - сказав Карма

"Мені не подобаються твої тік-токи і я вважаю, що ти чуть-чуть гейської натуральності. Мені не подобаються пі*ари", -заявив хлопець Ніколасу Кармі.

 Карма повідомив, що написав заяву в поліцію та подякував за розшук хуліганів.

"Вчора, коли це сталось, я побачив, що народ готовий заступитись одне за одного у таких ситуаціях. Це головне. Не жити життя за принципом "Моя хата з краю", а відстоювати честь так гідність навіть чужих їм людей. На жаль без бидла не буває, але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину", - зауважив Ніколас.

 

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