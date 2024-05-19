На блогера Николаса Карму напали в центре Львова: что известно

Что случилось с Николасом Кармой

В центре Львова на известного блоггера Николаса Карму напали местные хулиганы с перцовым баллончиком. Блогер написал заявление в полицию, которая уже возбудила уголовное дело.

На видео, котторое покаказ блогер, видно как он делает замечание парню, что не красиво выкрикивать в спину. Впоследствии этот парень брызнул в лицо блоггера баллончиком.

"Я прогуливался по площади Рынок, снимал видео, как обычно, и услышал себе вдогонку неприятные возгласы. Не буду повторять, что они говорили, а это было агрессивно, недопустимая лексика, рядом многие люди, дети. Я вернулся, чтобы объяснить, что, не учитывая, что я им могу не нравиться, так не красиво высказываться. Далее вы все видели, заявление в полицию я написал", - сказал Карма.

"Мне не нравятся твои тик-токи и я считаю, что ты чуть-чуть гейской натуральности. Мне не нравятся пи*ары", - заявил парень Николасу Карми.

Карма сообщил, что написал заявление в полицию и поблагодарил за розыск хулиганов.

"Вчера, когда это произошло, я увидел, что народ готов заступиться друг за друга в таких ситуациях. Это главное. Не жить жизни по принципу "Моя хата с краю", а отстаивать честь так достоинство даже чужих им людей. К сожалению без скота не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше"- подметил Николас.