Відмінно підійдуть у пост. Готуємо недорогі та смачні картопляні зрази

27 лютого у православних та грекокатоликів розпочався Великодній піст. Триватиме він до 15 квітня. У цей час з раціону забираються тваринні продукти, але є чудові пісні страви, які потішать вас у піст.
Рецептом найсмачніших картопляних зраз із хрусткою скоринкою поділилася кулінар Ліза Глінська в Instagram.
Картопляне тісто:
Грибна начинка:
Картопляне тісто:
Почистіть, поріжте та відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді. З відвареної картоплі злийте картопляний бульйон. Половину слід залишити приблизно 100 мл. Зробіть картопляне пюре. Картопляний бульйон доки не додавайте. Перекладіть картоплю в миску і додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте. Потім влийте невеликими порціями бульйон і ретельно перемішайте. Візьміть шматочок тіста до рук, якщо воно еластичне і не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
Начинка для зраз
Наріжте гриби та цибулю й обсмажте на пательні з невеликою кількістю олії. Додайте сіль та перець, перемішайте. Зніміть з плити та залиште охолоджуватися.
Приготуйте картопляні зрази з грибами:
Сформуйте зрази й обваляйте їх у панірувальних сухарях. Мийте руки водою після кожного відразу, так легше буде працювати із тестом. Обсмажте зрази з обох боків на олії до золотистої скоринки. Дайте їм охолонути та насолоджуйтесь.
Нагадаємо, що дієтолог Скиталінська розповіла, як із максимальною користю харчуватися у Великий піст.
Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.