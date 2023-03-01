Отлично подойдут в пост. Готовим недорогие и вкуснейшие картофельные зразы

27 февраля у православных и грекокатоликов начался Пасхальный пост. Продлится он до 15 апреля. В это время из рациона убираются животные продукты, но есть прекрасные постные блюда, которые порадуют вас в пост.
Рецептом вкуснейших картофельных зраз с хрустящей корочкой поделилась кулинар Лиза Глинская в Instagram.
Картофельное тесто:
Грибная начинка:
Картофельное тесто:
Почистите, порежьте и отварите картофель до готовности в подсоленной воде. Из отварного картофеля слейте картофельный бульон. Половину нужно оставить примерно 100 мл. Сделайте картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляйте. Переложите картофель в миску и добавьте кукурузный крахмал и перемешайте. Затем влейте небольшими порциями бульон и все тщательно перемешайте. Возьмите кусочек теста в руки, если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.
Начинка для зраз
Нарежьте грибы и лук и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте соль и перец, перемешайте. Снимите с плиты и оставьте охлаждаться.
Приготовьте картофельные зразы с грибами:
Сформируйте зразы и обваляйте их в панировочных сухарях. Мойте руки водой после каждого сразу, так легче будет работать с тестом. Обжарьте зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки. Дайте им остыть и наслаждайтесь.
Напомним, что диетолог Скиталинская рассказала, как с максимальной пользой питаться в Великий пост.
Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.