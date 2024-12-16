Відьма Віллоу з серіалу "Баффі - переможниця вампірів": як виглядає акторка

Віллоу Розенберг, найкраща подруга Баффі та одна з найулюбленіших героїнь культового серіалу "Баффі - переможниця вампірів", назавжди залишилася в пам'яті шанувальників як мила дівчина з великим серцем і неймовірними магічними здібностями.

З моменту виходу серіалу минуло вже понад 20 років. Як же виглядає сьогодні виконавиця цієї ролі, акторка Елісон Ганніган? Дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Безсумнівно, головна героїня "Баффі" займала центральне місце в сюжеті серіалу, однак глядачі швидко полюбили і Віллоу. Її персонаж за сім сезонів пройшов вражаючий шлях трансформації: від скромної, майже непомітної дівчини до могутньої чарівниці, чия сила у гніві могла знищити Всесвіт.

Елісон Ганніган і Сара Мішель Геллар(фото: Кіноріум)

Глядачів захоплювала рудоволоса дівчина з гострим розумом і щирим серцем, яка завжди була надійною підтримкою для Баффі. Віллоу вирізнялася своєю чарівністю, дотепністю, талантом і амбіціями. Вона стала прикладом того, як "гидке каченя" може перетворитися не просто на лебедя, а на унікальну, яскраву особистість.

Цю культову роль виконала американська акторка Елісон Ганніган. На момент початку зйомок серіалу їй було 23 роки, і вона вже мала за плечима досвід участі в 13 фільмах і телешоу. Її акторська кар'єра розпочалася ще в дитинстві: вперше на знімальному майданчику вона з'явилася у чотирирічному віці, а в 11 років вже працювала з власним агентом.

Під час роботи над "Баффі" Елісон Ганніган одночасно знімалася у популярній серії молодіжних комедій "Американський пиріг".

Згодом Ганніган змогла перевершити свою попередню славу, отримавши знакову роль Лілі Олдрін у серіалі "Як я зустрів вашу маму". Цей ситком став культовим і сьогодні вважається класикою нарівні з "Друзями".

Елісон Ганніган (фото: Кіноріум)

Сьогодні акторці вже 50 років, і вона успішно поєднує професійне та особисте життя. Знаменитість продовжує зніматися у проєктах, які їй до душі, бере активну участь у благодійних ініціативах, спрямованих на боротьбу з раком молочної залози, та виховує двох дочок.

Елісон Ганніган з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alysonhannigan)

Її чоловік Алексіс Денісоф, також актор і колега з "Баффі", зіграв у серіалі спочатку незграбного спостерігача Баффі, а пізніше став союзником Енджела, втілюючи персонажа Уеслі Віндема-Прайса.

Елісон Ганніган з чоловіком (фото: instagram.com/alysonhannigan)