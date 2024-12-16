Ведьма Уиллоу из сериала "Баффи - победительница вампиров": как выглядит актриса

Уиллоу Розенберг, лучшая подруга Баффи и одна из самых любимых героинь культового сериала "Баффи - победительница вампиров", навсегда осталась в памяти поклонников как милая девушка с большим сердцем и невероятными магическими способностями.

С момента выхода сериала прошло уже более 20 лет. Как же выглядит сегодня исполнительница этой роли, актриса Элисон Ханниган? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Несомненно, главная героиня "Баффи" занимала центральное место в сюжете сериала, однако зрители быстро полюбили и Уиллоу. Ее персонаж за семь сезонов прошел впечатляющий путь трансформации: от скромной, почти незаметной девушки до могущественной волшебницы, чья сила в гневе могла уничтожить Вселенную.

Элисон Ханниган и Сара Мишель Геллар(фото: Кинориум)

Зрителей восхищала рыжеволосая девушка с острым умом и искренним сердцем, которая всегда была надежной поддержкой для Баффи. Уиллоу отличалась своим обаянием, остроумием, талантом и амбициями. Она стала примером того, как «гадкий утенок» может превратиться не просто в лебедя, а в уникальную, яркую личность.

Эту культовую роль исполнила американская актриса Элисон Ханниган. На момент начала съемок сериала ей было 23 года, и она уже имела за плечами опыт участия в 13 фильмах и телешоу. Ее актерская карьера началась еще в детстве: впервые на съемочной площадке она появилась в четырехлетнем возрасте, а в 11 лет уже работала с собственным агентом.

Во время работы над "Баффи" Элисон Ханниган одновременно снималась в популярной серии молодежных комедий "Американский пирог".

Впоследствии Ханниган смогла превзойти свою предыдущую славу, получив знаковую роль Лили Олдрин в сериале "Как я встретил вашу маму". Этот ситком стал культовым и сегодня считается классикой наравне с "Друзьями".

Элисон Ханниган (фото: Кинориум)

Сегодня актрисе уже 50 лет, и она успешно сочетает профессиональную и личную жизнь. Знаменитость продолжает сниматься в проектах, которые ей по душе, активно участвует в благотворительных инициативах, направленных на борьбу с раком молочной железы, и воспитывает двух дочерей.

Элисон Ханниган с мужем и детьми (фото: instagram.com/alysonhannigan)

Ее муж Алексис Денисоф, также актер и коллега по "Баффи", сыграл в сериале сначала неуклюжего наблюдателя Баффи, а позже стал союзником Энджела, воплощая персонажа Уэсли Виндема-Прайса.

Элисон Ханниган с мужем (фото: instagram.com/alysonhannigan)