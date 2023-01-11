UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відлік йшов на дні: українські лікарі дивом врятували чоловіка, що страждав все життя

Лікарі врятували важкохворого чоловіка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні лікарі дивом врятували чоловіка, який страждав усе життя. Дивовижна історія порятунку почалась 19 грудня, якраз у День Святого Миколая.

Про це повідомили на сторінці Інституту серця України у Facebook.

Що було зі здоров'ям чоловіка

Усе життя Ігор хворів на полікістоз, його нирки, вражені хворобою, були неймовірно збільшені і вже майже не функціонували. Але з початком війни ситуація погіршилась, адже чоловік разом із сім’єю вимушений був поїхати з України до далекої Ірландії, бо в рідних Сумах залишатися було вкрай небезпечно.

"Багато українців на власному досвіді переконалися, що закордонна медицина - явище для терплячих, адже черги до лікаря пацієнти чекають місяцями", - йдеться у повідомленні.

Однак, лікарі кажуть що в Ігоря відлік йшов на дні.

Дружина чоловіка дізналася про українського хірурга-трансплантолога Михайла Загрійчука, який зможе їм допомогти. Тому родина терміново повернулася до України.

Наступним дивом стало те, що дядько Ігора підійшов як донор і без вагань погодився на складну операцію, яку провели у День Святого Миколая. А вже сьогодні родина їде додому.

"Такі історії захоплюють і залишають відчуття тепла на душі. А довіра пацієнтів є рушійною силою для наших хірургів, які щодня роблять диво", - додали лікарі.

Українські трансплантологи врятували важкохворого чоловіка (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі дивом врятували жінку, яку ледь не вбила ракета РФ. Загалом жінка витримала 10 операцій.

Також ми писали, що на Волині медики врятували дітей, які провалилися під кригу.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікаріоперация