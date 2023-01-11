Отсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизнь

Что было со здоровьем мужчины

Всю жизнь Игорь болел поликистозом, его почки, пораженные болезнью, были невероятно увеличены и уже почти не функционировали. Но с началом войны ситуация ухудшилась, ведь мужчина вместе с семьей вынужден был уехать из Украины в далекую Ирландию, потому что в родных Сумах оставаться было крайне опасно.

"Многие украинцы на собственном опыте убедились, что зарубежная медицина - явление для терпеливых, ведь очереди к врачу пациенты ждут месяцами", - говорится в сообщении.

Однако врачи говорят, что у Игоря отсчет шел на дни.

Жена мужчины узнала об украинском хирурге-трансплантологе Михаиле Загрейчуке, который сможет им помочь. Поэтому семья срочно вернулась в Украину.

Следующим чудом стало то, что дядя Игорь подошел как донор и без колебаний согласился на сложную операцию, проведенную в День Святого Николая. А уже сегодня семья уезжает домой.

"Такие истории восхищают и оставляют ощущение тепла на душе. А доверие пациентов является движущей силой для наших хирургов, которые каждый день совершают чудо", - добавили врачи.

Украинские трансплантологи спасли тяжелобольного мужчину (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)