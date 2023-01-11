RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизнь

Врачи спасли тяжелобольного мужчину (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизнь. Удивительная история спасения началась 19 декабря, как раз в День Святого Николая.

Об этом сообщили на странице Института сердца Украины в Facebook.

Что было со здоровьем мужчины

Всю жизнь Игорь болел поликистозом, его почки, пораженные болезнью, были невероятно увеличены и уже почти не функционировали. Но с началом войны ситуация ухудшилась, ведь мужчина вместе с семьей вынужден был уехать из Украины в далекую Ирландию, потому что в родных Сумах оставаться было крайне опасно.

"Многие украинцы на собственном опыте убедились, что зарубежная медицина - явление для терпеливых, ведь очереди к врачу пациенты ждут месяцами", - говорится в сообщении.

Однако врачи говорят, что у Игоря отсчет шел на дни.

Жена мужчины узнала об украинском хирурге-трансплантологе Михаиле Загрейчуке, который сможет им помочь. Поэтому семья срочно вернулась в Украину.

Следующим чудом стало то, что дядя Игорь подошел как донор и без колебаний согласился на сложную операцию, проведенную в День Святого Николая. А уже сегодня семья уезжает домой.

"Такие истории восхищают и оставляют ощущение тепла на душе. А доверие пациентов является движущей силой для наших хирургов, которые каждый день совершают чудо", - добавили врачи.

Украинские трансплантологи спасли тяжелобольного мужчину (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи чудом спасли женщину, которую чуть не убила ракета РФ. В общем женщина выдержала 10 операций.

Также мы писали, что на Волыни медики спасли провалившихся под лед детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріоперация