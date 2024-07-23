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Розкрийте свій талант: 6 музичних інструментів, на яких дуже легко навчитися грати

Вівторок 23 липня 2024 16:36
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Розкрийте свій талант: 6 музичних інструментів, на яких дуже легко навчитися грати Музичні заняття - чудове хобі та гарний вид відпочинку (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Багато з нас хотіли б навчитися грати на музичному інструменті, але є сумніви щодо терпіння та таланту? У світі музики не всі інструменти створені рівними, і є певні інструменти, які легше освоїти, ніж інші. Тож які інструменти подарують вам чарівні звуки майже вже після початку навчання?

РБК-Україна (проект Styler) відібрало 6 найпростіших музичних інструментів, які відкриють для вас світ музики без зайвих зусіль.

Укулеле

Легке, доступне, але міцне, укулеле з чотирма струнами (на відміну від шести у гітари) є одним з найзручніших струнних інструментів. Воно підходить для гри в будь-якому жанрі, і вам не потрібно освоювати техніку баре!

Гітара

Хоча не кожен стане наступним Джимом Хендріксом, навчитися кількох базових акордів на гітарі досить просто, і ви зможете грати безліч пісень. Для тих, хто хоче більшого виклику, є можливість перейти на 12-струнну або електричну гітару.

Флейта

Флейта є однією з найпростіших у навчанні на слух і дуже міцною, навіть якщо ви спробуєте її зламати. Вона чудово підходить для освоєння ритму і мелодії. Через свою технічну простоту флейта дозволяє зосередитися на якості звуку.

Губна гармоніка

Перевага губної гармоніки полягає в тому, що всі ноти будуть звучати в тональності. І звичайно, її можна носити в кишені. Недолік у тому, що вас рідко, а можливо, ніколи не запросять до симфонічного оркестру. Але для любителів блюзу і джазу гармоніка є відмінним інструментом для початківців.

Розкрийте свій талант: 6 музичних інструментів, на яких дуже легко навчитися гратиМінус піаніно - його розміри, а плюс - легкість навчання (фото: Pixabay.com)

Піаніно

Грати на піаніно двома руками одночасно може бути викликом. Але піаніно має перевагу - воно не може звучати фальшиво, якщо тільки сам інструмент не потребує налаштування, що не має відношення до ваших музичних навичок. Оскільки всі ноти розташовані перед вами, піаніно є відмінним способом ознайомитися з музичною теорією і візуалізувати інтервали між нотами і акордами.

Барабани

Вам знадобляться терплячі сусіди, але барабани спрощують навчання, оскільки не потрібно вивчати ноти. Безумовно, щоб стати справжнім професіоналом, потрібно мати відмінні ритмічні навички. Однак освоїти основні поп- або рок-ритми досить легко і це може бути чудовим способом зняття стресу.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Classical Music, Normans Education, Save the Music Foundation.

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