Відкрийте для себе Україну заново: 5 книг до Дня Незалежності

"Книга-мандрівка. Незалежні" (Ірина Тараненко, Єлизавета Нєвєжина і Марта Лешак)

Книжка, створена спільно з креативною агенцією Green Penguin, дозволить пережити ключові моменти незалежної України від першого року до сучасності, розкриваючи події, що визначали наш шлях.

Кожен розгорт - "щоденник" одного року, з 1991-го по 2022-й, розповідає про те, чим переймався і чому радів наш народ. Наповнена цікавими фактами та ностальгією, книга пропонує читачам не лише відновити у пам'яті важливі події, але й відчути, як Україна змінювалася і зростала. Детальні описи наших перемог та невдач допоможуть зрозуміти, як ми стали тими, ким є сьогодні.

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"Книга-мандрівка. Нескорені" (Ірина Тараненко, Дмитро Кузьменко, Марина Островська, Ольга Сиротюк і Галина Мисник)

Чому Росія напала на Україну? Хто такі українці? Чому вони не здаються? Як сталося, що локальна війна в Європі позначилася на стабільності всього світу, та чому безпека кожної держави залежить від її підсумків?

550 фактів про перебіг і наслідки року найкривавішої війни з часів Другої світової. Ця книга - свідчення про мужність, відданість та жертовність тих, хто несе відповідальність за свою незалежність та долю.

Основними сильними сторонами видання є глибокі роздуми, зрозуміла форма подачі матеріалу, динамічні ілюстрації та витончений гумор, які роблять його доступним та захопливим для широкої аудиторії. "Книга-мандрівка. Нескорені" - це важливе для кожного українця й українки видання, що закликає до дій та підтримки тих, хто залишається незламним у своїй боротьбі за свободу і справедливість.

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"Ці дивовижні українці" (Ірина Тараненко, Юлія Курова, Єлизавета Нєвєжина і Альона Шостко)

Сильні, вперті, смішні, горді, соборні та непохитні у боротьбі за власний суверенітет, яка досі триває. Так, це все про нас - українців. Про тих, у чиєму повітрі кожна молекула кисню тісно пов’язана зі свободою. Зі своїми власними забобонами, звичками, наймилозвучнішою мовою, родючою землею, революціями та повстаннями.

Ця книжка може викликати багато різних емоцій: сміх, захват, смуток та найголовніше - вона викликає почуття гордості. За своїх пращурів, за свою історію, за незламність та непохитність свого народу.

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Чому Україна повинна виграти у війні з Росією? Що трапилося б, якби Захід не підтримав Україну? Як Україна і та її дії, а також російська агресія проти України змінюють міжнародне право та впливають на його розвиток?

Міністр закордонних справ України та автор книги "Війна за реальність" Дмитро Кулеба зібрав у цій книзі есеї від 23 відомих інтелектуалів, які представляють різні країни та галузі діяльності. Вони відповідають на ключові запитання про наслідки російсько-української війни для всього світу та її вплив на майбутні зміни після перемоги України.

Державні діячі, мислителі, військові, бізнесмени, науковці, правники та історики Європи, Північної та Південної Америк, Африки, запропонували свою точку зору стосовно цих питань.

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Це збірка творів чотирнадцяти українських письменників та письменниць, які були запрошені французьким автором Еммануелем Рубеном, аби розповісти про свою Україну в часи війни. Кожен із них обрав своє місце, яке для нього є символом дому, і поділився своїми спогадами, відчуттями, думками та емоціями, пов’язаними з ним. Серед авторів такі відомі імена з сучасної української літератури, як Любко Дереш, Олександр Михед, Андрій Любка, Анастасія Левкова та інші.

"До 24 лютого 2022 року ми, європейці, не дуже добре знали, де пролягає східний кордон нашої батьківщини - Європи. Ми щось колись чули про Урал та Кавказ, але не наважувалися зазирати далі Карпатських хребтів або дельти Дунаю. Але саме там, за хребтами й дельтою, живе незвичайний народ, який із часів Помаранчевої революції 2004 року, а ще потужніше - після Революції гідності 2014 року стверджував своє палке бажання бути в Європі. Сьогодні цей народ атакований тираном, роздутим пихою, і б’ється за нас. За величну ідею Європи, про яку ми забули", - коментує Еммануель.

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