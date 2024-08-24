Откройте для себя Украину заново: 5 книг ко Дню Независимости

"Книга-мандрівка. Незалежні" (Ирина Тараненко, Елизавета Невежина и Марта Лешак)

Книга, созданная совместно с креативным агентством Green Penguin, позволит пережить ключевые моменты независимой Украины от первого года до современности, раскрывая события, которые определяли наш путь.

Каждый разворот - "дневник" одного года, с 1991-го по 2022-й, рассказывает о том, о чем беспокоился и чему радовался наш народ. Наполненная интересными фактами и ностальгией, книга предлагает читателям не только восстановить в памяти важные события, но и почувствовать, как Украина менялась и росла. Подробные описания наших побед и неудач помогут понять, как мы стали теми, кем мы есть сегодня.

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"Книга-мандрівка. Нескорені" (Ирина Тараненко, Дмитрий Кузьменко, Марина Островская, Ольга Сиротюк и Галина Мысник)

Почему Россия напала на Украину? Кто такие украинцы? Почему они не сдаются? Как случилось, что локальная война в Европе отразилась на стабильности всего мира и почему безопасность каждого государства зависит от ее итогов?

550 фактов о ходе и последствиях года самой кровавой войны со времен Второй мировой. Эта книга - свидетельство о мужестве, преданности и жертвенности тех, кто несет ответственность за свою независимость и судьбу.

Основными сильными сторонами издания являются глубокие размышления, понятная форма подачи материала, динамические иллюстрации и утонченный юмор, которые делают его доступным и увлекательным для широкой аудитории. "Книга-мандрівка. Нескорені" - это важное для каждого украинца и украинки издание, призывающее к действиям и поддержке тех, кто остается несокрушимым в своей борьбе за свободу и справедливость.

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"Ці дивовижні українці" (Ирина Тараненко, Юлия Курова, Елизавета Невежина и Алена Шостко)

Сильные, упрямые, смешные, гордые, соборные и непоколебимые в борьбе за собственный суверенитет, которая продолжается. Да, это все о нас - украинцах. О тех, в чьем воздухе любая молекула кислорода тесно связана со свободой. Со своими собственными предрассудками, привычками, самым благозвучным языком, плодородной землей, революциями и восстаниями.

Эта книга может вызвать много разных эмоций: смех, восторг, грусть и самое главное - она вызывает чувство гордости. За своих предков, за свою историю, за несокрушимость и непоколебимость своего народа.

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Почему Украина должна выиграть в войне с Россией? Что бы случилось бы, если бы Запад не поддержал Украину? Как Украина и ее действия, а также российская агрессия против Украины изменяют международное право и влияют на его развитие?

Министр иностранных дел Украины и автор книги "Війна за реальність" Дмитрий Кулеба собрал в этой книге эссе от 23 известных интеллектуалов, которые представляют разные страны и области деятельности. Они отвечают на ключевые вопросы о последствиях российско-украинской войны для всего мира и ее влиянии на предстоящие изменения после победы Украины.

Государственные деятели, мыслители, военные, бизнесмены, ученые, юристы и историки Европы, Северной и Южной Америк, Африки, предложили свою точку зрения по этим вопросам.

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Это сборник произведений четырнадцати украинских писателей и писательниц, приглашенных французским автором Эммануэлем Рубеном, чтобы рассказать о своей Украине во время войны. Каждый из них выбрал свое место, которое для него символ дома, и поделился своими воспоминаниями, ощущениями, мыслями и эмоциями, связанными с ним. Среди авторов такие известные имена из современной украинской литературы как Любко Дереш, Александр Михед, Андрей Любка, Анастасия Левкова и другие.

"До 24 февраля 2022 года мы, европейцы, не очень хорошо знали, где лежит восточная граница нашей родины - Европы. Мы что-то слышали об Урале и Кавказе, но не решались заглядывать дальше Карпатских хребтов или дельты Дуная. Но именно там, за хребтами и дельтой, живет необычный народ, который со времен Оранжевой революции 2004 года, а еще мощнее - после Революции достоинства 2014 года утверждал свое страстное желание быть в Европе. Сегодня этот народ атакован тираном, раздутым тщеславием, и сражается за нас. За величественную идею Европы, о которой мы забыли", - комментирует Эммануэль.

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