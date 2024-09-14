Відкривати, відчиняти чи відмикати? Коли та яке слово українською вживати правильно та доречно

В українській мові існує кілька способів перекладу російського слова "открывать", зокрема "відкривати", "відмикати", "розгортати" та "відчиняти". Як правильно використовувати ці синоніми та в яких випадках кожен з них доречний?
Як правильно вживати усі ці слова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мова ДНК нації.
Коли мова йде про початок події чи функціонування закладу, усунення перешкод, виявлення нових властивостей або те, що стає відомим, слід використовувати дієслово "відкривати".
Наприклад:
Водночас для ситуацій, коли йдеться про закриття закладу, засідань, змагань чи рахунків, вживаємо слово "закривати": закривати ресторан на ремонт, засідання, змагання, рахунок.
Коли йдеться про замок і необхідно скористатися ключем, використовуємо дієслово "відмикати" (а також "замикати").
Наприклад:
Якщо йдеться про ситуації, що потребують фізичного зусилля рук, використовуємо дієслово "відчиняти" (а також "зачиняти").
Наприклад:
Коли йдеться про книгу чи зошит, слід використовувати дієслово "розгортати" (а також "згортати").
Наприклад:
Коли мова йде про очі чи повіки, використовуємо дієслово "розплющувати" (а також "заплющувати").
Наприклад:
Щодо рота чи вуст, вживаємо дієслово "розтуляти" (а також "стуляти").
Наприклад:
Раніше ми писали про те, як правильно казати українською - "будь ласка" чи "прошу".
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