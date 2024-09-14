RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Відкривати, відчиняти чи відмикати? Когда и какое слово на украинском употреблять правильно и уместно

Когда и как использовать синонимы слова "відкривати" (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке существует несколько способов перевода русского слова "открывать", в частности "відкривати", "відмикати", "розгортати" и "відчиняти". Как правильно использовать эти синонимы и в каких случаях каждый из них уместен?

Как правильно употреблять все эти слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нації.

Відкривати та Закривати

Когда речь идет о начале события или функционировании заведения, устранении помех, выявлении новых свойств или о том, что становится известным, следует использовать глагол "відкривати".

Например:

  • "Прокіп на мене розсердився. Бігає, виставку влаштовує. Сьогодні відкривають" (Олександр Корнійчук)
  • "Може, ми, як виростемо, невідомі землі відкриємо або ракетоплан збудуємо..." (Олесь Донченко).

В то же время для ситуаций, когда речь идет о закрытии заведения, заседаний, соревнований или счетов, употребляем слово "закривати": закривати ресторан на ремонт, заседания, соревнования, счет.

Відмикати

Когда речь идет о замке и необходимо воспользоваться ключом, используем глагол "відмикати" (а также "замикати").

Например:

  • "А Панас вже відмикав невільницькі кайдани й з несамовитою радістю кидав їх за борт" (Зінаїда Тулуб)
  •  "Заперти було нічим хату; добре, що хоч до скрині замок є, а то ще й хату замикати" (Панас Мирний).

Відчиняти

Если речь идет о ситуациях, требующих физического усилия рук, используем глагол "відчиняти" (а также "зачиняти").

Например:

  • "Пора вікна відчиняти!" (Панас Мирний);
  •  "Віра Михайлівна зайшла до кімнати та міцно зачинила за собою двері" (Вадим Собко).

Розгортати

Когда речь идет о книге или тетради, следует использовать глагол "розгортати" (а также "згортати").

Например:

  • "Мій хлопчику! З тобою сам би я охоче сів на лаву, розгорнув би синенький зошит" (Максим Рильський)
  • "Устав учитель, книжку згорнув, сховав у свою шаховку й на ключ замкнув" (Борис Грінченко).

Розплющувати та розтуляти

Когда речь идет об глазах или веках, используем глагол "розтуляти" (а также "стуляти").

Например:

  • "Розплющую очі - темно" (Степан Васильченко)
  • "Я лягаю на софу, заплющую очі, мов до сну, але я не сплю" (Ольга Кобилянська).

Что касается рта или уст, употребляем глагол "розтуляти" (а также "стуляти").

Например:

  • "Вона підводить голову, розтулює уста, щоб щось випалити, та, глянувши парубкові у вічі, відразу терпне" (Михайло Стельмах)
  • "Не знаю, куди глянуть, як той рот стулить, де ті руки діти..." (Архип Тесленко).
Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой омбудсменЯзыковой закон