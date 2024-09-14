Відкривати, відчиняти чи відмикати? Когда и какое слово на украинском употреблять правильно и уместно

В украинском языке существует несколько способов перевода русского слова "открывать", в частности "відкривати", "відмикати", "розгортати" и "відчиняти". Как правильно использовать эти синонимы и в каких случаях каждый из них уместен?
Как правильно употреблять все эти слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мова ДНК нації.
Когда речь идет о начале события или функционировании заведения, устранении помех, выявлении новых свойств или о том, что становится известным, следует использовать глагол "відкривати".
Например:
В то же время для ситуаций, когда речь идет о закрытии заведения, заседаний, соревнований или счетов, употребляем слово "закривати": закривати ресторан на ремонт, заседания, соревнования, счет.
Когда речь идет о замке и необходимо воспользоваться ключом, используем глагол "відмикати" (а также "замикати").
Например:
Например:
Когда речь идет о книге или тетради, следует использовать глагол "розгортати" (а также "згортати").
Например:
Когда речь идет об глазах или веках, используем глагол "розтуляти" (а также "стуляти").
Например:
Что касается рта или уст, употребляем глагол "розтуляти" (а также "стуляти").
Например:
Раньше мы писали о том, как правильно говорить по-украински - "будь ласка" или "прошу".
А также вспоминали, чем можно заменить суржик "лєснічна площадка" и "замочна скважина".