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Припиніть використовувати суржик! Як сказати правильно "лєснічна площадка" та "замочна скважина"

П'ятниця 06 вересня 2024 08:05
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Припиніть використовувати суржик! Як сказати правильно "лєснічна площадка" та "замочна скважина" Мовознавець закликав не використовувати суржик у словах про будинок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Майже щодня українці використовують слова, які невиправдано запозичені з російської мови. Вони перероблені на українській лад і засмічують нашу мову суржиком - розмовною мовою, яка об'єднує штучно декілька інших мов, без дотримання літературної мови. Саме така ситуація зі словами, які стосуються будинку та квартири.

Як правильно називати предмети у будинку і не використовувати суржик, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

Як розповів мовознавець, він часто стикається зі словосполученнями "лєстнічна площадка" та "замочна скважина". І це є суржики, які походять з російської мови. А в українській мові є дуже мелодійні відповідники.

"Не раз чув, як кажуть: "зачекай мене на лєстнічній площадці". Не вживайте такий вираз, бо це суржик. Як же правильно назвати цю частину загального коридору? Сходовий майданчик. Зверніть увагу: не схОдовий майданчик, а сходовИй майданчик", - зазначив Авраменко.

Також він вказав на те, що ще частіше українці роблять помилку у словосполученні "замочна скважина" - і це так само є суржиком.

"Запам'ятайте, як називається отвір для ключа - замкОва щілина. До речі, наші словники дозволяють наголошувати слово "щілина" двояко", - пояснив мовознавець.

Наостанок фахівець зауважив, що правильно буде казати не "відкриваємо вхідні двері", а "відчиняємо вхідні двері".

Раніше ми писали про те, як правильно називати жителів українських міст і коли ми робимо грубі помилки.

А ще розповідали про те, як правильно використовувати слово "приймати", щоб не переходити на суржик.

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