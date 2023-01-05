Відкриття, яке перевернуло світ медицини: вчені розробили протиракову вакцину

Як працює винайдена вакцина

Вчені використовують новий спосіб перетворити ракові клітини на потужні протиракові агенти. Дослідники розробили новий підхід термінового імунітету, тренуючи імунну систему, щоб вона могла запобігти рецидиву раку.

"Наша команда переслідувала просту ідею: взяти ракові клітини та перетворити їх на вбивць раку та вакцини",- сказав директор Центру стовбурових клітин та трансляційної імунотерапії Халід Шах.

Вчені взяли клітини раку та перетворили їх на вакцину проти недуги (фото: Freepik)

Вакцини проти раку є активною сферою досліджень для багатьох лабораторій, але підхід, який застосували Шах і його колеги, відрізняється.

Замість того, щоб використовувати інактивовані пухлинні клітини, команда перепрофілює живі пухлинні клітини, які мають незвичайну особливість.

Живі пухлинні клітини будуть долати великі відстані через мозок, щоб повернутися на місце своїх аналогічних пухлинних клітин. Крім того, сконструйовані пухлинні клітини були розроблені, щоб полегшувати імунній системі їх виявлення, позначення та запам'ятовування.

Протиракові клітини допомагають імунній системі виявити злоякісні організми (фото: Freepik)

Команда випробувала свої гіпотези на різних видах мишей, включаючи ту, яка містить клітини кісткового мозку, печінки та тимуса, отримані від людей. Усі експерименти показали вдалий результат.

Відкриття є дуже важливим у боротьбі зі смертельними хворобами для всього людства. Якщо було винайдено вакцину проти онкології головного мозку, то маємо сподівання, що в майбутньому вчені розроблять ще й лікування, яке стовідсотково працюватиме.